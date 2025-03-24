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Двум гражданам Украины грозит бессрочное заключение в Грузии за наркопреступления

Двум гражданам Украины грозит бессрочное заключение в Грузии за наркопреступления

Sputnik Грузия

Оба фигуранта дела – женщины, задержанным 21 и 41 год 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T13:03+0400

2025-03-24T13:03+0400

2025-03-24T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Полиция Самегрело - Земо Сванети задержала двух граждан Украины по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, теперь им грозит бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Оба фигуранта дела – женщины. Задержанным 21 и 41 год. Согласно Уголовному кодексу Грузии, им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное тюремное заключение. В результате обыска по месту временного проживания задержанных, а также при личном досмотре полиция изъяла наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере. В результате расследования полиция также изъяла в качестве вещественного доказательства электрические весы. На прошлой неделе с 17 по 23 марта сотрудники полиции за преступления, связанные с наркотиками, задержали 18 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика, происшествия, грузия, новости, самегрело, украина