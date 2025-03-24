https://sputnik-georgia.ru/20250324/geym-set-match-sbornaya-gruzii-razgromila-sbornuyu-armenii-61-292636675.html

Гейм. Сет. Матч. Сборная Грузии разгромила сборную Армении 6:1!

Гейм. Сет. Матч. Сборная Грузии разгромила сборную Армении 6:1!

Sputnik Грузия

Футболисты сборной Грузии добились крупной победы над сборной Армении со счетом 6:1 в ответном матче плей-офф Лиги наций УЕФА, состоявшемся на стадионе имени... 24.03.2025, Sputnik Грузия

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2025-03-24T10:52+0400

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хвича кварацхелия

георгий микаутадзе

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В результате сборная Грузии сохранила место в дивизионе B, Армения остается в дивизионе C. С первых минут команда Вилли Саньоля захватила инициативу. В атаке блистали Георгий Микаутадзе и Хвича Кварацхелия. Они постоянно создавали давление на оборону Армении. Уже к 35 минуте счет стал 5:0, а судьба поединка была окончательно решена. Началось все с автогола Вараздата Арояна, Микаутадзе оформил дубль, также отличились Чакветадзе и Китеишвили. Во втором тайме слово взял лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия, забив 6 мяч в ворота Огнена Чанчаревича. У Армении единственным голом отметился Эдгар Севикян. Грузины продемонстрировали высокий уровень игры и великолепную реализацию моментов. Команда прекрасно работала в прессинге, отлично передвигаясь без мяча. Статистика матча: Подводя итоги двухматчевого противостояния сборных Грузии и Армении, хочется отметить существенную разницу в классе футболистов, в организации игры, да даже тактические задумки грузинского тренерского штаба выглядели значительно убедительнее, что и воплотилось в разгромные 9:1 по сумме двух встреч. Поздравляем сборную Грузии со знаменательной победой, а сборной Армении – не отчаиваться и успехов в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, обзоры, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, армения, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа