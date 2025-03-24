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Гейм. Сет. Матч. Сборная Грузии разгромила сборную Армении 6:1!
Гейм. Сет. Матч. Сборная Грузии разгромила сборную Армении 6:1!
Sputnik Грузия
Футболисты сборной Грузии добились крупной победы над сборной Армении со счетом 6:1 в ответном матче плей-офф Лиги наций УЕФА, состоявшемся на стадионе имени... 24.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-24T10:52+0400
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хвича кварацхелия
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сборная грузии по футболу
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В результате сборная Грузии сохранила место в дивизионе B, Армения остается в дивизионе C. С первых минут команда Вилли Саньоля захватила инициативу. В атаке блистали Георгий Микаутадзе и Хвича Кварацхелия. Они постоянно создавали давление на оборону Армении. Уже к 35 минуте счет стал 5:0, а судьба поединка была окончательно решена. Началось все с автогола Вараздата Арояна, Микаутадзе оформил дубль, также отличились Чакветадзе и Китеишвили. Во втором тайме слово взял лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия, забив 6 мяч в ворота Огнена Чанчаревича. У Армении единственным голом отметился Эдгар Севикян. Грузины продемонстрировали высокий уровень игры и великолепную реализацию моментов. Команда прекрасно работала в прессинге, отлично передвигаясь без мяча. Статистика матча: Подводя итоги двухматчевого противостояния сборных Грузии и Армении, хочется отметить существенную разницу в классе футболистов, в организации игры, да даже тактические задумки грузинского тренерского штаба выглядели значительно убедительнее, что и воплотилось в разгромные 9:1 по сумме двух встреч. Поздравляем сборную Грузии со знаменательной победой, а сборной Армении – не отчаиваться и успехов в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, обзоры, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, армения, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, обзоры, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, армения, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Гейм. Сет. Матч. Сборная Грузии разгромила сборную Армении 6:1!
Футболисты сборной Грузии добились крупной победы над сборной Армении со счетом 6:1 в ответном матче плей-офф Лиги наций УЕФА, состоявшемся на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси
В результате сборная Грузии сохранила место в дивизионе B, Армения остается в дивизионе C.
С первых минут команда Вилли Саньоля захватила инициативу. В атаке блистали Георгий Микаутадзе и Хвича Кварацхелия. Они постоянно создавали давление на оборону Армении. Уже к 35 минуте счет стал 5:0, а судьба поединка была окончательно решена. Началось все с автогола Вараздата Арояна, Микаутадзе оформил дубль, также отличились Чакветадзе и Китеишвили.
Во втором тайме слово взял лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия, забив 6 мяч в ворота Огнена Чанчаревича.
У Армении единственным голом отметился Эдгар Севикян.
Грузины продемонстрировали высокий уровень игры и великолепную реализацию моментов. Команда прекрасно работала в прессинге, отлично передвигаясь без мяча.
Владение мячом: Грузия 65% – 35% Армения.
Удары в створ: Грузия 9 – 2 Армения.
Угловые: Грузия 4 – 3 Армения.
Фолы: Грузия 10 – 10 Армения.
Желтые карточки: Грузия 1-3 Армения.
Подводя итоги двухматчевого противостояния сборных Грузии и Армении, хочется отметить существенную разницу в классе футболистов, в организации игры, да даже тактические задумки грузинского тренерского штаба выглядели значительно убедительнее, что и воплотилось в разгромные 9:1 по сумме двух встреч.
Поздравляем сборную Грузии со знаменательной победой, а сборной Армении – не отчаиваться и успехов в будущем.