https://sputnik-georgia.ru/20250324/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--tochnyy-prognoz-po-regionam-292646357.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз по регионам

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз по регионам

Sputnik Грузия

В Тбилиси в ближайшее время осадков не ожидается 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T21:36+0400

2025-03-24T21:36+0400

2025-03-24T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Кратковременные дожди и небольшое повышение температуры воздуха ожидаются на большей части территории Грузии 26-27 марта, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в эти дни осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до +17...+19 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 25 марта ожидается погода без осадков, 26-27 марта местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 25 марта ожидается погода без осадков, 26-27 марта местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) 25 марта осадков не ожидается, 26-27 марта местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +15...+20 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 25 марта ожидается погода без осадков, 26-27 марта местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 25 марта осадков не ожидается, 26-27 марта местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 25 марта осадков не ожидается, 26-27 марта местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 25 марта осадков не ожидается, 26-27 марта местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 25 марта ожидается погода без осадков, 26-27 марта местами возможны осадки. Температура воздуха днем составит +7...+12 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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