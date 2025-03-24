https://sputnik-georgia.ru/20250324/kakoy-uscherb-nanesen-zdaniyu-parlamenta-gruzii-vo-vremya-aktsiy-292647490.html

Какой ущерб нанесен зданию парламента Грузии во время акций

Какой ущерб нанесен зданию парламента Грузии во время акций

Sputnik Грузия

Во время митингов помещения первого этажа парламента были практически полностью уничтожены, заявил спикер 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T22:43+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Зданию парламента Грузии во время акций протеста в ноябре и декабре прошлого года был нанесен ущерб на 180 тысяч долларов, заявил в понедельник спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. В ходе одной из акций митингующие закидали здание парламента петардами, фейерверками и камнями. В результате были выбиты стекла, повреждена инфраструктура.Спикер выразил удивление, что на фоне произошедшего некоторые дипломаты и послы сообщали, что это была "мирная акция". По словам спикера, во время митингов помещения первого этажа парламента были практически полностью уничтожены. Он обратился к европейским дипломатам с просьбой использовать средства, направленные неправительственным организациям, для компенсации ущерба, причиненного зданию законодательного органа. Акции в ТбилисиДо 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, акции протеста