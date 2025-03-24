https://sputnik-georgia.ru/20250324/kakoy-uscherb-nanesen-zdaniyu-parlamenta-gruzii-vo-vremya-aktsiy-292647490.html
Какой ущерб нанесен зданию парламента Грузии во время акций
Какой ущерб нанесен зданию парламента Грузии во время акций
Sputnik Грузия
Во время митингов помещения первого этажа парламента были практически полностью уничтожены, заявил спикер 24.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-24T22:43+0400
2025-03-24T22:43+0400
2025-03-24T23:22+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
парламент грузии
акции протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/03/291230660_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7db0230cc9e8e071c2f5f82048801a24.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Зданию парламента Грузии во время акций протеста в ноябре и декабре прошлого года был нанесен ущерб на 180 тысяч долларов, заявил в понедельник спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. В ходе одной из акций митингующие закидали здание парламента петардами, фейерверками и камнями. В результате были выбиты стекла, повреждена инфраструктура.Спикер выразил удивление, что на фоне произошедшего некоторые дипломаты и послы сообщали, что это была "мирная акция". По словам спикера, во время митингов помещения первого этажа парламента были практически полностью уничтожены. Он обратился к европейским дипломатам с просьбой использовать средства, направленные неправительственным организациям, для компенсации ущерба, причиненного зданию законодательного органа. Акции в ТбилисиДо 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/03/291230660_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_653c68d0cacae3508170b0847f653637.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, акции протеста
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, акции протеста
Какой ущерб нанесен зданию парламента Грузии во время акций
22:43 24.03.2025 (обновлено: 23:22 24.03.2025)
Во время митингов помещения первого этажа парламента были практически полностью уничтожены, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Зданию парламента Грузии во время акций протеста в ноябре и декабре прошлого года был нанесен ущерб на 180 тысяч долларов, заявил в понедельник спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. В ходе одной из акций митингующие закидали здание парламента петардами, фейерверками и камнями. В результате были выбиты стекла, повреждена инфраструктура.
"Парламенту был нанесен ущерб на полмиллиона лари (около 180 тысяч долларов – ред.). На устранение этого ущерба уже потрачено 130 тысяч лари (около 46 тысяч долларов – ред.)… Разве вы не видели, как горели помещения парламента Грузии?" – заявил Папуашвили журналистам.
Спикер выразил удивление, что на фоне произошедшего некоторые дипломаты и послы сообщали, что это была "мирная акция".
По словам спикера, во время митингов помещения первого этажа парламента были практически полностью уничтожены. Он обратился к европейским дипломатам с просьбой использовать средства, направленные неправительственным организациям, для компенсации ущерба, причиненного зданию законодательного органа.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.
Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.