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Кобиашвили осудил поведение части грузинских болельщиков после матча с Армений

Кобиашвили осудил поведение части грузинских болельщиков после матча с Армений

Sputnik Грузия

Подобные действия наносят вред футболу и бросают тень на международный имидж нашей страны, заявил президент ФФГ 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T18:08+0400

2025-03-24T18:08+0400

2025-03-24T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили осудил поведение небольшой группы грузинских болельщиков, устроивших беспорядки после матча плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении. По окончании встречи плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, который закончился уверенной победой хозяев – 6:1, часть грузинских болельщиков устроила беспорядки на трибунах. Затем они выбежали на поле, забросали болельщиков армянской сборной бутылками, подвергли оскорблениям. По его словам, такие действия неприемлемы и наносят вред имиджу страны. "Мы оскорбили как болельщиков команды гостей, так и помешали нашей команде отпраздновать победу вместе со своими преданными болельщиками. Подобные действия наносят вред футболу и бросают тень на международный имидж нашей страны", – заявил Кобиашвили. По его словам, этот инцидент может повлечь за собой санкции со стороны УЕФА и, как следствие, нанести вред грузинской команде и болельщикам. Президент Федерации футбола Грузии отметил, что тесные спортивные связи между двумя странами подтверждаются и совместной заявкой Грузии и Армении на проведение чемпионата мира по футболу FIFA среди юношей до 20 лет в 2029 году. "Футбол объединяет нас и создает успех. Особая благодарность каждому члену нашей футбольной команды, всей команде и тренерскому составу, которые продемонстрировали невероятную самоотверженность и победный настрой в обоих матчах плей-офф", — сказал Кобиашвили. По сумме двух матчей против команды Армении (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С. Дисциплинарный комитет УЕФА осенью прошлого года уже оштрафовал Федерацию футбола Грузии за дисциплинарные нарушения во время матча Грузия-Албания Лиги наций. Сумма штрафа составила 56 тысяч евро. Кроме того, из-за дисциплинарных нарушений грузинских болельщиков лишили 2 тысяч мест во время домашнего матча сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, происшествия, леван кобиашвили, армения, уефа, динамо арена