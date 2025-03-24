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Кобиашвили осудил поведение части грузинских болельщиков после матча с Армений
Кобиашвили осудил поведение части грузинских болельщиков после матча с Армений
Sputnik Грузия
Подобные действия наносят вред футболу и бросают тень на международный имидж нашей страны, заявил президент ФФГ 24.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-24T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили осудил поведение небольшой группы грузинских болельщиков, устроивших беспорядки после матча плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении. По окончании встречи плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, который закончился уверенной победой хозяев – 6:1, часть грузинских болельщиков устроила беспорядки на трибунах. Затем они выбежали на поле, забросали болельщиков армянской сборной бутылками, подвергли оскорблениям. По его словам, такие действия неприемлемы и наносят вред имиджу страны. "Мы оскорбили как болельщиков команды гостей, так и помешали нашей команде отпраздновать победу вместе со своими преданными болельщиками. Подобные действия наносят вред футболу и бросают тень на международный имидж нашей страны", – заявил Кобиашвили. По его словам, этот инцидент может повлечь за собой санкции со стороны УЕФА и, как следствие, нанести вред грузинской команде и болельщикам. Президент Федерации футбола Грузии отметил, что тесные спортивные связи между двумя странами подтверждаются и совместной заявкой Грузии и Армении на проведение чемпионата мира по футболу FIFA среди юношей до 20 лет в 2029 году. "Футбол объединяет нас и создает успех. Особая благодарность каждому члену нашей футбольной команды, всей команде и тренерскому составу, которые продемонстрировали невероятную самоотверженность и победный настрой в обоих матчах плей-офф", — сказал Кобиашвили. По сумме двух матчей против команды Армении (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С. Дисциплинарный комитет УЕФА осенью прошлого года уже оштрафовал Федерацию футбола Грузии за дисциплинарные нарушения во время матча Грузия-Албания Лиги наций. Сумма штрафа составила 56 тысяч евро. Кроме того, из-за дисциплинарных нарушений грузинских болельщиков лишили 2 тысяч мест во время домашнего матча сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, происшествия, леван кобиашвили, армения, уефа, динамо арена
Кобиашвили осудил поведение части грузинских болельщиков после матча с Армений
Подобные действия наносят вред футболу и бросают тень на международный имидж нашей страны, заявил президент ФФГ
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили осудил поведение небольшой группы грузинских болельщиков, устроивших беспорядки после матча плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении.
По окончании встречи плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, который закончился уверенной победой хозяев – 6:1, часть грузинских болельщиков устроила беспорядки на трибунах. Затем они выбежали на поле, забросали болельщиков армянской сборной бутылками, подвергли оскорблениям.
"Нельзя не упомянуть инцидент, произошедший после матча, когда небольшая группа зрителей ворвалась на стадион и произошел неприятный инцидент как на поле, так и возле трибун команды гостей.Такое поведение по отношению к болельщику команды гостей недопустимо", – заявил Кобиашвили.
По его словам, такие действия неприемлемы и наносят вред имиджу страны.
"Мы оскорбили как болельщиков команды гостей, так и помешали нашей команде отпраздновать победу вместе со своими преданными болельщиками. Подобные действия наносят вред футболу и бросают тень на международный имидж нашей страны", – заявил Кобиашвили.
По его словам, этот инцидент может повлечь за собой санкции со стороны УЕФА и, как следствие, нанести вред грузинской команде и болельщикам.
"Спасибо команде гостей и их болельщикам, которые создали дружескую атмосферу как в Тбилиси, так и в Ереване. Также выражаем особую благодарность президенту Федерации футбола Армении и нашим коллегам за оказанный нам прием на самом высоком уровне", – подчеркнул Кобиашвили.
Президент Федерации футбола Грузии отметил, что тесные спортивные связи между двумя странами подтверждаются и совместной заявкой Грузии и Армении на проведение чемпионата мира по футболу FIFA среди юношей до 20 лет в 2029 году.
"Футбол объединяет нас и создает успех. Особая благодарность каждому члену нашей футбольной команды, всей команде и тренерскому составу, которые продемонстрировали невероятную самоотверженность и победный настрой в обоих матчах плей-офф", — сказал Кобиашвили.
По сумме двух матчей против команды Армении (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С.
Дисциплинарный комитет УЕФА осенью прошлого года уже оштрафовал Федерацию футбола Грузии за дисциплинарные нарушения во время матча Грузия-Албания Лиги наций. Сумма штрафа составила 56 тысяч евро.
Кроме того, из-за дисциплинарных нарушений грузинских болельщиков лишили 2 тысяч мест во время домашнего матча сборной.