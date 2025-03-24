https://sputnik-georgia.ru/20250324/kto-khranit-istoriyu-druzhby-rossii-i-gruzii---video-292641924.html
Кто хранит историю дружбы России и Грузии? - видео
Кто хранит историю дружбы России и Грузии? - видео
Sputnik Грузия
Совместная история России и Грузии началась с 1783 года, а именно с момента подписания Георгиевского трактата. 24.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-24T15:02+0400
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С тех пор ее писали люди, чьи имена вписаны золотыми буквами в мировую летопись – поэты, писали, герои, музыканты и многие другие.В современном мире эту историю часто пытаются переписать, но есть люди, которые бережно хранят все то, что создавалось предыдущими поколениями.Кто эти люди? Об этом вы узнаете из специального репортажа корреспондента Sputnik.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, россия, георгиевский трактат, грузино-российские отношения, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, россия, георгиевский трактат, грузино-российские отношения, видео
Кто хранит историю дружбы России и Грузии? - видео
Совместная история России и Грузии началась с 1783 года, а именно с момента подписания Георгиевского трактата.
С тех пор ее писали люди, чьи имена вписаны золотыми буквами в мировую летопись – поэты, писали, герои, музыканты и многие другие.
В современном мире эту историю часто пытаются переписать, но есть люди, которые бережно хранят все то, что создавалось предыдущими поколениями.
Кто эти люди? Об этом вы узнаете из специального репортажа корреспондента Sputnik.