https://sputnik-georgia.ru/20250324/kto-khranit-istoriyu-druzhby-rossii-i-gruzii---video-292641924.html

Кто хранит историю дружбы России и Грузии? - видео

Кто хранит историю дружбы России и Грузии? - видео

Sputnik Грузия

Совместная история России и Грузии началась с 1783 года, а именно с момента подписания Георгиевского трактата. 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T15:02+0400

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С тех пор ее писали люди, чьи имена вписаны золотыми буквами в мировую летопись – поэты, писали, герои, музыканты и многие другие.В современном мире эту историю часто пытаются переписать, но есть люди, которые бережно хранят все то, что создавалось предыдущими поколениями.Кто эти люди? Об этом вы узнаете из специального репортажа корреспондента Sputnik.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, россия, георгиевский трактат, грузино-российские отношения, видео