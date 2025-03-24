https://sputnik-georgia.ru/20250324/nuzhno-protivodeystvovat-propagande-zapada---gruzinskiy-politolog-292641058.html

"Нужно противодействовать пропаганде Запада" – грузинский политолог

"Нужно противодействовать пропаганде Запада" – грузинский политолог

Sputnik Грузия

На Украине все больше начинают понимать, что украинцам нечего делить с русскими, это практически один народ, а нужно сильнее противодействовать пропаганде... 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T14:11+0400

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"Запад продолжает настраивать общественность в Грузии, Молдове, на Украине против России, против русских людей, и этому нужно противодействовать. Сейчас в Запорожской области относительно спокойно, но люди, которые живут близко с линией соприкосновения, конечно же, переживают, они слышат звуки обстрелов, но я почувствовал, что они с оптимизмом смотрят в будущее", – заявил Капанадзе.Более 80 журналистов и блогеров из Казахстана, Грузии, Сербии, Чехии, Франции, Индии и Индонезии с общей аудиторией 100 млн человек посетили Запорожскую область, в том числе ЗАЭС.

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