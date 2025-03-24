https://sputnik-georgia.ru/20250324/otnosheniya-mezhdu-gruziey-i-vengriey-budut-ukreplyatsya--posol-292637794.html
Отношения между Грузией и Венгрией будут укрепляться – посол
Отношения между Грузией и Венгрией будут укрепляться – посол
Sputnik Грузия
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили посетит Венгрию в понедельник, 24 марта 24.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-24T11:10+0400
2025-03-24T11:10+0400
2025-03-24T11:10+0400
политика
новости
грузия
азербайджан
европа
венгрия
мака бочоришвили
петер сийярто
виктор орбан
всемирный банк
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/18/274213805_0:4:500:285_1920x0_80_0_0_a2d9abcd6b10077162769dd382eedf51.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Визит министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в Венгрию является отражением существующего стратегического партнерства между двумя странами и эти отношения будут еще больше укрепляться, заявила посол Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили. Глава МИД Грузии посетит Венгрию 24 марта. В рамках визита запланирована встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Также по приглашению Сийярто глава грузинского внешнеполитического ведомства примет участие в венгерской Конференции послов, где вместе со своим коллегой выступит в панельной дискуссии. Как отметила дипломат, в рамках визита состоится встреча Бочоришвили с Сийярто, на которой министры рассмотрят ситуацию в Грузии и еще раз будет выражена поддержка Венгрии к Грузии. В рамках визита глава внешнеполитического ведомства проведет публичную лекцию в Венгерской дипломатической академии, где расскажет молодым дипломатам о приоритетах внешней политики Грузии. В рамках встречи с ее коллегой запланированы заявления министров иностранных дел двух стран для прессы. А в конце января состоялся визит грузинской делегации в Венгрию, который стал первым официальным визитом законодательного органа XI созыва, легитимность которого не признает экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть общественности. Они обвиняют власти в фальсификации парламентских выборов и требуют назначения новых. Важное сотрудничество Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
европа
венгрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/18/274213805_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_013cea1b799c4b7f056daa5b30bbf3ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, новости, грузия, азербайджан, европа, венгрия, мака бочоришвили, петер сийярто, виктор орбан, всемирный банк
политика, новости, грузия, азербайджан, европа, венгрия, мака бочоришвили, петер сийярто, виктор орбан, всемирный банк
Отношения между Грузией и Венгрией будут укрепляться – посол
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили посетит Венгрию в понедельник, 24 марта
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Визит министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в Венгрию является отражением существующего стратегического партнерства между двумя странами и эти отношения будут еще больше укрепляться, заявила посол Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили.
Глава МИД Грузии посетит Венгрию 24 марта. В рамках визита запланирована встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Также по приглашению Сийярто глава грузинского внешнеполитического ведомства примет участие в венгерской Конференции послов, где вместе со своим коллегой выступит в панельной дискуссии.
"Этот визит действительно является отражением того, что включало в себя стратегическое партнерство Грузии с Венгрией на протяжении столь долгого времени. Эти отношения будут еще больше укрепляться", - сказала Лилуашвили.
Как отметила дипломат, в рамках визита состоится встреча Бочоришвили с Сийярто, на которой министры рассмотрят ситуацию в Грузии и еще раз будет выражена поддержка Венгрии к Грузии.
"На встрече будут обсуждаться приоритеты, которые существуют между двумя странами. И на данном этапе между двумя странами есть довольно позитивное и стратегическое партнерство. Еще более детально будут обсуждаться дальнейшие шаги того, как можно продвинуть Грузию на пути евроинтеграции", - отметила посол.
В рамках визита глава внешнеполитического ведомства проведет публичную лекцию в Венгерской дипломатической академии, где расскажет молодым дипломатам о приоритетах внешней политики Грузии. В рамках встречи с ее коллегой запланированы заявления министров иностранных дел двух стран для прессы.
Премьер Венгрии Виктор Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов, состоявшихся в стране в октябре 2024 года.
А в конце января состоялся визит грузинской делегации в Венгрию, который стал первым официальным визитом законодательного органа XI созыва, легитимность которого не признает экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть общественности. Они обвиняют власти в фальсификации парламентских выборов и требуют назначения новых.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.
В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу.
Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.