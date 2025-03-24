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Отношения между Грузией и Венгрией будут укрепляться – посол

Отношения между Грузией и Венгрией будут укрепляться – посол

Sputnik Грузия

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили посетит Венгрию в понедельник, 24 марта 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Визит министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в Венгрию является отражением существующего стратегического партнерства между двумя странами и эти отношения будут еще больше укрепляться, заявила посол Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили. Глава МИД Грузии посетит Венгрию 24 марта. В рамках визита запланирована встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Также по приглашению Сийярто глава грузинского внешнеполитического ведомства примет участие в венгерской Конференции послов, где вместе со своим коллегой выступит в панельной дискуссии. Как отметила дипломат, в рамках визита состоится встреча Бочоришвили с Сийярто, на которой министры рассмотрят ситуацию в Грузии и еще раз будет выражена поддержка Венгрии к Грузии. В рамках визита глава внешнеполитического ведомства проведет публичную лекцию в Венгерской дипломатической академии, где расскажет молодым дипломатам о приоритетах внешней политики Грузии. В рамках встречи с ее коллегой запланированы заявления министров иностранных дел двух стран для прессы. А в конце января состоялся визит грузинской делегации в Венгрию, который стал первым официальным визитом законодательного органа XI созыва, легитимность которого не признает экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть общественности. Они обвиняют власти в фальсификации парламентских выборов и требуют назначения новых. Важное сотрудничество Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, азербайджан, европа, венгрия, мака бочоришвили, петер сийярто, виктор орбан, всемирный банк