https://sputnik-georgia.ru/20250324/pochemu-oppozitsiya-mozhet-otkazatsya-ot-uchastiya-v-vyborakh-v-gruzii-otvet-deputata-292639241.html

Почему оппозиция может отказаться от участия в выборах в Грузии? Ответ депутата

Почему оппозиция может отказаться от участия в выборах в Грузии? Ответ депутата

Sputnik Грузия

Правящая партия готовится к предстоящим местным выборам и ожидает участия в них части оппозиции, заявил политик 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T17:07+0400

2025-03-24T17:07+0400

2025-03-24T17:07+0400

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

батуми

кутаиси

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местные выборы

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Единственная причина, по которой оппозиция может отказаться от участия в выборах местного самоуправления, связана с тем, что голосование может выявить реальную силу политических игроков и показать существующий к ним уровень доверия со стороны населения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Владимир Божадзе. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них. По словам депутата, правящая партия готовится к предстоящим местным выборам и ожидает участия в них части оппозиции. Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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