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Почему оппозиция может отказаться от участия в выборах в Грузии? Ответ депутата
Почему оппозиция может отказаться от участия в выборах в Грузии? Ответ депутата
Sputnik Грузия
Правящая партия готовится к предстоящим местным выборам и ожидает участия в них части оппозиции, заявил политик 24.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-24T17:07+0400
2025-03-24T17:07+0400
2025-03-24T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Единственная причина, по которой оппозиция может отказаться от участия в выборах местного самоуправления, связана с тем, что голосование может выявить реальную силу политических игроков и показать существующий к ним уровень доверия со стороны населения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Владимир Божадзе. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них. По словам депутата, правящая партия готовится к предстоящим местным выборам и ожидает участия в них части оппозиции. Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, батуми, кутаиси, тбилиси, политика, грузия, новости, местные выборы, местные выборы, выборы, выборы в местные органы власти в грузии
единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, батуми, кутаиси, тбилиси, политика, грузия, новости, местные выборы, местные выборы, выборы, выборы в местные органы власти в грузии
Почему оппозиция может отказаться от участия в выборах в Грузии? Ответ депутата
Правящая партия готовится к предстоящим местным выборам и ожидает участия в них части оппозиции, заявил политик
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Единственная причина, по которой оппозиция может отказаться от участия в выборах местного самоуправления, связана с тем, что голосование может выявить реальную силу политических игроков и показать существующий к ним уровень доверия со стороны населения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Владимир Божадзе.
Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них.
"Как правило, успех измеряется в день голосования на выборах. И мы все хорошо видели, чем закончились выборы 26 октября. Единственная причина, по которой оппозиция может не участвовать в выборах, связана с тем, что 4 октября станет ясно, кто какой силой и поддержкой грузинского народа обладает", – сказал Божадзе.
По словам депутата, правящая партия готовится к предстоящим местным выборам и ожидает участия в них части оппозиции.
"Конечно, мы ожидаем, что другая часть оппозиции обязательно примет участие в выборах, а та часть, которую мы называем коллективным "Нацдвижением", будет ждать указаний извне", – отметил Божадзе.
Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники.
Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов.
Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе.
Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.