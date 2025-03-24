https://sputnik-georgia.ru/20250324/prezident-gruzii-otkazalsya-ot-konstitutsionnogo-iska-ob-otmene-zakona-ob-inoagentov-292640580.html

Президент Грузии отказался от конституционного иска об отмене закона об "иноагентах"

Президент Грузии отказался от конституционного иска об отмене закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T14:00+0400

2025-03-24T14:00+0400

2025-03-24T14:34+0400

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михаил кавелашвили

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отказаться от конституционного иска, поданного пятым президентом Саломе Зурабишвили с требованием упразднить закон "О прозрачности иностранного влияния", говорится в сообщении пресс-службы администрации главы грузинского государства. Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд 15 июля 2024 года. Она подала иск о признании закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня 2024 года, неконституционным. Закон предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Как отметили в администрации президента, закон "О прозрачности иностранного влияния" основан на принципах прозрачности и подотчетности, что способствует защите главного принципа государственности Грузии – национального суверенитета страны и ее стабильного развития. Кроме Зурабишвили, иски в Конституционный суд подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации и две медиаорганизации, которые утверждают, что новый закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Однако в октябре 2024 года Конституционный суд Грузии отказался от применения временной меры – приостановления действия закона на время рассмотрения иска. Суд счет безосновательными озвученные истцами опасения и должен приступить к рассмотрению исков по существу. Закон об "иноагентах" в Грузии Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. Однако в феврале 2025 года "Грузинская мечта" внесла в парламент еще один законопроект об "иноагентах" — аналога американского закона FARA, который упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юридических лиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, закон об "иноагентах"