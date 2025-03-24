https://sputnik-georgia.ru/20250324/rossiya-ne-nanosit-udary-po-energoobektam-vsu---press-sekretar-prezidenta-rf-292641550.html

Россия не наносит удары по энергообъектам ВСУ - пресс-секретарь президента РФ

Россия не наносит удары по энергообъектам ВСУ - пресс-секретарь президента РФ

Sputnik Грузия

Российская сторона придерживается договоренностей по ненанесению ударов по украинской энергетике и пока других приказов нет 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T15:00+0400

2025-03-24T15:00+0400

2025-03-24T15:00+0400

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киев

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дмитрий песков

владимир путин

минобороны рф

дональд трамп

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС России выполняют приказ Владимира Путина после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, сообщает РИА Новости. Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения киевского режима. Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, владимир путин, минобороны рф, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины