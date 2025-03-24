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Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные
Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
В январе-феврале 2025 года Грузия импортировала почти в два раза больше электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года 24.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии сократилось на 0,5% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 2,5 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За два месяца 2025 года в Грузии было выработано 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 18,8% меньше, чем в январе-феврале 2024 года. По данным Оператора, экспорт сократился на 96,7% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года и составил 0,42 миллиона киловатт-часов. В этот период Грузия вывезла электроэнергию лишь в соседний Азербайджан. Кроме того, в январе-феврале 2025 года Грузия импортировала почти в два раза больше электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – 722,63 миллиона киловатт-часов (+117,1%). 55,2% импорта пришелся на Россию. Из соседней страны завезли 399,18 миллиона киловатт-часов, 38,3% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 276,65 миллиона киловатт-часов, и 6,5% – на Армению, 46,80 миллиона киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, энергетика грузии
грузия, экономика, новости, энергетика грузии
Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные
09:01 24.03.2025 (обновлено: 09:07 24.03.2025)
В январе-феврале 2025 года Грузия импортировала почти в два раза больше электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии сократилось на 0,5% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 2,5 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).
За два месяца 2025 года в Грузии было выработано 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 18,8% меньше, чем в январе-феврале 2024 года.
"Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 994,39 миллиона киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 776,49 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 12,14 миллиона киловатт-часов", – говорится в сообщении.
По данным Оператора, экспорт сократился на 96,7% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года и составил 0,42 миллиона киловатт-часов. В этот период Грузия вывезла электроэнергию лишь в соседний Азербайджан.
Кроме того, в январе-феврале 2025 года Грузия импортировала почти в два раза больше электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – 722,63 миллиона киловатт-часов (+117,1%). 55,2% импорта пришелся на Россию. Из соседней страны завезли 399,18 миллиона киловатт-часов, 38,3% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 276,65 миллиона киловатт-часов, и 6,5% – на Армению, 46,80 миллиона киловатт-часов.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.