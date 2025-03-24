https://sputnik-georgia.ru/20250324/spetsoperatsiya-v-imereti---zaderzhany-podozrevaemye-v-svyazi-s-vorovskim-mirom-292639797.html
Спецоперация в Имерети – задержаны подозреваемые в связи с "воровским миром"
Спецоперация в Имерети – задержаны подозреваемые в связи с "воровским миром"
Sputnik Грузия
Дело касается оптового рынка, расположенного близ села Гегути Цхалтубского района 24.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-24T13:26+0400
2025-03-24T13:26+0400
2025-03-24T13:50+0400
происшествия
грузия
новости
имерети
вор в законе
воровское сообщество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. МВД Грузии проводит спецоперацию в Имерети –задержаны семь человек, подозреваемые в связи с т. н. "воровским миром", сообщил Первый канал. По данным СМИ, дело касается оптового рынка, расположенного близ села Гегути Цхалтубского района. Задержанные заставляли сотрудников рынка "Никея" перейти на альтернативный рынок. Детали спецоперации МВД представит позже. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в "воровской разборке" или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" или членам "воровского мира" за помощью – с 2018-го. Воры в законе – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_b16b503de07e4786896a15ddbe132407.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, имерети, вор в законе, воровское сообщество
происшествия, грузия, новости, имерети, вор в законе, воровское сообщество
Спецоперация в Имерети – задержаны подозреваемые в связи с "воровским миром"
13:26 24.03.2025 (обновлено: 13:50 24.03.2025)
Дело касается оптового рынка, расположенного близ села Гегути Цхалтубского района
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. МВД Грузии проводит спецоперацию в Имерети –задержаны семь человек, подозреваемые в связи с т. н. "воровским миром", сообщил Первый канал.
По данным
СМИ, дело касается оптового рынка, расположенного близ села Гегути Цхалтубского района. Задержанные заставляли сотрудников рынка "Никея" перейти на альтернативный рынок.
Детали спецоперации МВД представит позже.
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в "воровской разборке" или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" или членам "воровского мира" за помощью – с 2018-го.
Воры в законе – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе.
В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.