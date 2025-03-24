https://sputnik-georgia.ru/20250324/spetsoperatsiya-v-imereti---zaderzhany-podozrevaemye-v-svyazi-s-vorovskim-mirom-292639797.html

Спецоперация в Имерети – задержаны подозреваемые в связи с "воровским миром"

Спецоперация в Имерети – задержаны подозреваемые в связи с "воровским миром"

Sputnik Грузия

Дело касается оптового рынка, расположенного близ села Гегути Цхалтубского района 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T13:26+0400

2025-03-24T13:26+0400

2025-03-24T13:50+0400

происшествия

грузия

новости

имерети

вор в законе

воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. МВД Грузии проводит спецоперацию в Имерети –задержаны семь человек, подозреваемые в связи с т. н. "воровским миром", сообщил Первый канал. По данным СМИ, дело касается оптового рынка, расположенного близ села Гегути Цхалтубского района. Задержанные заставляли сотрудников рынка "Никея" перейти на альтернативный рынок. Детали спецоперации МВД представит позже. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в "воровской разборке" или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" или членам "воровского мира" за помощью – с 2018-го. Воры в законе – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

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происшествия, грузия, новости, имерети, вор в законе, воровское сообщество