https://sputnik-georgia.ru/20250324/strany-baltii-ispolzuyut-gruziyu-kak-instrument-dlya-snizheniya-riskov--papuashvili-292639962.html
Страны Балтии используют Грузию, как инструмент для снижения рисков – Папуашвили
Страны Балтии используют Грузию, как инструмент для снижения рисков – Папуашвили
Sputnik Грузия
Эстония, Латвия и Литва в марте вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны 24.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-24T14:34+0400
2025-03-24T14:34+0400
2025-03-24T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Ответ на вопрос, кто финансирует поездки Саломе Зурабишвили в страны Балтии, которые используют Грузию в качестве инструмента для снижения рисков, покажет чьей марионеткой на самом деле является экс-президент Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. По информации пресс-службы пятого президента, Зурабишвили посетит Вильнюс, Ригу и Таллинн. Экс-президент Грузии проведет встречи с лидерами стран Балтии, представителями исполнительной и законодательной власти, а также аналитическими кругами. В рамках визита также запланировано выступление Зурабишвили на пленарном заседании Сейма Литвы. Что касается участившихся визитов Зурабишвили в страны Балтии, то глава законодательного органа выразил сожаление в связи с тем, что эти три государства так враждебно относятся к грузинскому народу и его властям. Однако, по словам Папуашвили, этому есть объяснение. "Я даже говорил об этом, что у стран Балтии, у этих трех стран есть свои опасения по поводу России. К сожалению, вместо того, чтобы самим бороться с этими страхами, тем более что они государства-члены НАТО, и я не знаю, чего они боятся, вместо того, чтобы встать лицом к лицу с этими страхами, они пытаются избежать некоторых рисков с помощью других стран", – сказал он. В данном случае Грузия является лишь инструментом для действующих властей этих трех стран, чтобы перенести внимание России на другие вопросы. Эти три страны являются непосредственными исполнителями намерений, направленных против Грузии, подчеркнул глава парламента. Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов. Эстония, Латвия и Литва в начале марта вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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саломе зурабишвили , шалва папуашвили, мака бочоришвили, нато, латвия, литва, сша, новости, грузия, политика
саломе зурабишвили , шалва папуашвили, мака бочоришвили, нато, латвия, литва, сша, новости, грузия, политика
Страны Балтии используют Грузию, как инструмент для снижения рисков – Папуашвили
Эстония, Латвия и Литва в марте вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Ответ на вопрос, кто финансирует поездки Саломе Зурабишвили в страны Балтии, которые используют Грузию в качестве инструмента для снижения рисков, покажет чьей марионеткой на самом деле является экс-президент Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
По информации пресс-службы пятого президента, Зурабишвили посетит Вильнюс, Ригу и Таллинн. Экс-президент Грузии проведет встречи с лидерами стран Балтии, представителями исполнительной и законодательной власти, а также аналитическими кругами. В рамках визита также запланировано выступление Зурабишвили на пленарном заседании Сейма Литвы.
"Я хотел бы задать вопрос, на чьи средства госпожа Саломе путешествует по странам Балтии? Этот вопрос должен быть задан, и на него должен быть дан ответ. В этом ответе мы увидим доказательства того, чьей марионеткой является экс-президент Саломе Зурабишвили", – сказал Папуашвили.
Что касается участившихся визитов Зурабишвили в страны Балтии, то глава законодательного органа выразил сожаление в связи с тем, что эти три государства так враждебно относятся к грузинскому народу и его властям. Однако, по словам Папуашвили, этому есть объяснение.
"Я даже говорил об этом, что у стран Балтии, у этих трех стран есть свои опасения по поводу России. К сожалению, вместо того, чтобы самим бороться с этими страхами, тем более что они государства-члены НАТО, и я не знаю, чего они боятся, вместо того, чтобы встать лицом к лицу с этими страхами, они пытаются избежать некоторых рисков с помощью других стран", – сказал он.
В данном случае Грузия является лишь инструментом для действующих властей этих трех стран, чтобы перенести внимание России на другие вопросы.
"Жаль, что у них такое отношение к грузинскому народу. Для этих трех властей грузинский народ всего лишь инструмент, позволяющий избежать рисков. Отчасти это связано с тем, что политики-экстремисты находятся под особым вниманием со стороны этих трех стран", – заявил Папуашвили.
Эти три страны являются непосредственными исполнителями намерений, направленных против Грузии, подчеркнул глава парламента.
Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов.
Эстония, Латвия и Литва в начале марта вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России