https://sputnik-georgia.ru/20250324/turnir-bolshogo-shlema-po-dzyudo-v-tbilisi-kak-vystupila-sbornaya-gruzii-292638225.html

Турнир Большого шлема по дзюдо в Тбилиси: как выступила сборная Грузии?

Турнир Большого шлема по дзюдо в Тбилиси: как выступила сборная Грузии?

Sputnik Грузия

Турнир Большого шлема по дзюдо в Тбилиси проходил с 21 по 23 марта в Олимпийском дворце спорта 24.03.2025, Sputnik Грузия

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лаша шавдатуашвили

лаша бекаури

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо в заключительный день турнира Большого шлема в Тбилиси завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. Тяжеловес Гурам Тушишвили (+100) проиграл в финале турнира своему главному сопернику Иналу Тасоеву, выступавшему под нейтральным флагом, и завоевал серебряную медаль. Бронзовую медаль завоевали Ираклий Деметрашвили (+100 кг) и Георгий Джабниашвили (90 кг). Всего в копилке сборной Грузии две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. В общекомандном зачете она занимает второе место, а среди мужских команд – первое. Турнир Большого шлема по дзюдо в Тбилиси проходил с 21 по 23 марта в Олимпийском дворце спорта. В турнире приняли участие 352 спортсмена из 52 стран и пяти континентов. В 2024 году сборная Грузии выступила на турнире в составе 43 дзюдоистов (28 мужчин и 15 женщин) и заняла первое место в командном зачете, завоевав четыре золотые и одну бронзовую медаль. Золото в копилку сборной Грузии принесли Лаша Шавдатуашвили, Лаша Бекаури, Гурам Тушишвили и Этер Липартелиани. А бронзовую медаль завоевал Саба Инанеишвили. На турнире Большого шлема в Тбилиси в 2023 году сборная Грузии завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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федерация дзюдо грузии, спорт, грузия, новости, тбилиси, гурам тушишвили, лаша шавдатуашвили, лаша бекаури