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https://sputnik-georgia.ru/20250324/vozmozhnoe-izmenenie-status-kvo-na-chernom-more-zabotit-rumyniyu-i-bolgariyu-292638449.html
Возможное изменение статус-кво на Черном море заботит Румынию и Болгарию
Возможное изменение статус-кво на Черном море заботит Румынию и Болгарию
Sputnik Грузия
Потепление в отношениях между Россией и США может повлиять на расстановку сил в Черном море, что нервирует Румынию и Болгарию 24.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-24T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Возможные новые договоренности между РФ и США по Черному морю, которые могут привести к пересмотру статус-кво сильно тревожат Румынию и Болгарию, сообщает РИА Новости. Экспертная встреча "технических команд" пройдет в понедельник в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между Россией и США. Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться детали возможного возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, которая ранее рассматривалась в ходе последнего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Европейские страны, у которых есть выход к Черному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров. Утверждается, что любое соглашение по этому вопросу принесет выгоду Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, политика, черное море, болгария, сша, владимир путин, дональд трамп, румыния, россия, саудовская аравия
в мире, политика, черное море, болгария, сша, владимир путин, дональд трамп, румыния, россия, саудовская аравия

Возможное изменение статус-кво на Черном море заботит Румынию и Болгарию

12:06 24.03.2025 (обновлено: 12:18 24.03.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча представителей РФ и США по Украине
Встреча представителей РФ и США по Украине - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2025
© POOL
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Потепление в отношениях между Россией и США может повлиять на расстановку сил в Черном море, что нервирует Румынию и Болгарию
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Возможные новые договоренности между РФ и США по Черному морю, которые могут привести к пересмотру статус-кво сильно тревожат Румынию и Болгарию, сообщает РИА Новости.
Экспертная встреча "технических команд" пройдет в понедельник в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между Россией и США. Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться детали возможного возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, которая ранее рассматривалась в ходе последнего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Европейские страны, у которых есть выход к Черному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров.

"Румыния и Болгария опасаются каких-либо значительных изменений в статус-кво в Черном море в рамках более широкого возможного соглашения между Россией и США... с учетом того, что оно расширит зону операций ВМФ РФ", – говорится в сообщении.

Утверждается, что любое соглашение по этому вопросу принесет выгоду Москве.
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