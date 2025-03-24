https://sputnik-georgia.ru/20250324/vozmozhnoe-izmenenie-status-kvo-na-chernom-more-zabotit-rumyniyu-i-bolgariyu-292638449.html

Возможное изменение статус-кво на Черном море заботит Румынию и Болгарию

Возможное изменение статус-кво на Черном море заботит Румынию и Болгарию

Sputnik Грузия

Потепление в отношениях между Россией и США может повлиять на расстановку сил в Черном море, что нервирует Румынию и Болгарию 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T12:06+0400

2025-03-24T12:06+0400

2025-03-24T12:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Возможные новые договоренности между РФ и США по Черному морю, которые могут привести к пересмотру статус-кво сильно тревожат Румынию и Болгарию, сообщает РИА Новости. Экспертная встреча "технических команд" пройдет в понедельник в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между Россией и США. Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться детали возможного возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, которая ранее рассматривалась в ходе последнего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Европейские страны, у которых есть выход к Черному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров. Утверждается, что любое соглашение по этому вопросу принесет выгоду Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, черное море, болгария, сша, владимир путин, дональд трамп, румыния, россия, саудовская аравия