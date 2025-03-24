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Вперед к великим победам – президент Грузии поздравил футболистов с успехом в Лиге наций

Вперед к великим победам – президент Грузии поздравил футболистов с успехом в Лиге наций

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу 23 марта разгромила в Тбилиси команду Армении в рамках ответного матча плей-офф Лиги наций УЕФА со счетом 6:1 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил сборную страны по футболу с победой над командой Армении в плей-офф Лиги наций УЕФА, пожелав дальнейших побед. Сборная Грузии по футболу 23 марта разгромила в Тбилиси команду Армении в рамках ответного матча плей-офф Лиги наций УЕФА со счетом 6:1. Первый матч в Ереване 20 марта завершился победой сборной Грузии – 3:0. По сумме двух матчей (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С. На стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси также присутствовали премьер-министры двух стран (Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян) и члены Камбинов. После матча Кобахидзе встретился с грузинскими футболистами и тренерами, поздравил их с победой и пожелал дальнейших успехов. В первом тайме сборная Грузии забила пять безответных голов. Два мяча на счету Жоржа Микаутадзе, по одному забили Отар Китеишвили (с подачи Кварацхелия) и Георгий Чакветадзе, а также автогол забил Вараздат Ароян после удара Китеишвили. В начале второго тайма на 48 минуте сборной Армении удалось отыграть один мяч – гол забил Эдгар Севикян (5:1). На 63 минуте преимущество сборной Грузии увеличил Хвича Кварацхелия с подачи Анзора Меквабишвили – 6:1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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