Американский разведывательно-аналитический центр The Jomini of the West отмечает, что украинская группировка "Запорожье" истощена, и в ближайшее время российская группировка войск "Днепр" начнет наступление с целью освобождения Орехова, Гуляйполя. При сохранении динамики наступательных действий российской армии вероятно обрушение всего южного фронта ВСУ, включая оборонительные позиции на Херсонщине – на правом берегу Днепра.