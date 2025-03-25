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Более 10 тысяч абонентов остались без газа в Тбилиси
Более 10 тысяч абонентов остались без газа в Тбилиси
Sputnik Грузия
По информации компании, газопровод был поврежден во время ремонта дороги в 11 часов дня 25.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-25T14:17+0400
2025-03-25T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Авария на газопроводе в районе Тбилиси, Исани, вызвала отключение подачи природного газа 12 тысячам абонентов, сообщила газораспределительная компания Tbilisi Energy. По информации компании, газопровод был поврежден во время ремонта дороги в 11 часов дня. Подача "голубого топлива" прекращена в районах Навтлуги, Метромшени и на прилегающей территории. Было прекращено газоснабжение как жилых зданий, так и частных домов, а также коммерческих объектов. В том числе улиц и кварталов: Доеси, Ацкури, Каспи, Шави Згва (ныне Леха Качиньского), Шираки, Сабадури, Какабети, Ахмета, Изашвили, Хачатуриани и других близлежащих улиц. Среди объектов, прилегающих к станции метро "Исани": АЗС "Сокар", рынок Исани. Также подача газа прекратилась в государственных и частных учреждениях: Служба госаудита, медучреждения, коммерческие объекты, рестораны и жилые комплексы. Восстановление подачи газа завершится в 22:00. Компания приносит извинения своим абонентам за создавшиеся неудобства, просит не оставлять газовые краны открытыми и быть внимательными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, тбилиси энерджи, газ
грузия, новости, общество, тбилиси, тбилиси энерджи, газ
Более 10 тысяч абонентов остались без газа в Тбилиси
14:17 25.03.2025 (обновлено: 14:22 25.03.2025)
По информации компании, газопровод был поврежден во время ремонта дороги в 11 часов дня
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Авария на газопроводе в районе Тбилиси, Исани, вызвала отключение подачи природного газа 12 тысячам абонентов, сообщила газораспределительная компания Tbilisi Energy.
По информации компании, газопровод был поврежден во время ремонта дороги в 11 часов дня. Подача "голубого топлива" прекращена в районах Навтлуги, Метромшени и на прилегающей территории.
Было прекращено газоснабжение как жилых зданий, так и частных домов, а также коммерческих объектов. В том числе улиц и кварталов: Доеси, Ацкури, Каспи, Шави Згва (ныне Леха Качиньского), Шираки, Сабадури, Какабети, Ахмета, Изашвили, Хачатуриани и других близлежащих улиц. Среди объектов, прилегающих к станции метро "Исани": АЗС "Сокар", рынок Исани.
Также подача газа прекратилась в государственных и частных учреждениях: Служба госаудита, медучреждения, коммерческие объекты, рестораны и жилые комплексы.
Восстановление подачи газа завершится в 22:00.
Компания приносит извинения своим абонентам за создавшиеся неудобства, просит не оставлять газовые краны открытыми и быть внимательными.