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Бронхиолит циркулирует в Грузии – эксперт рассказал о симптомах и группах риска
Бронхиолит циркулирует в Грузии – эксперт рассказал о симптомах и группах риска
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Учащенное и шумное дыхание, влажный или приступообразный кашель – это первые признаки, характерные для бронхиолита... 25.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Учащенное и шумное дыхание, влажный или приступообразный кашель – это первые признаки, характерные для бронхиолита, распространенного в Грузии, рассказал директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе в медиа центре "Мтавари". Бронхиолит – это вирусное воспаление мелких бронхов (бронхиол), чаще у детей до 2 лет. Основной риск – нарушение дыхания, особенно у младенцев, что может потребовать госпитализации.Симптомы характерные для бронхиолита: температура до 38 градусов, учащенное и шумное дыхание, одышка с затруднением выдоха, вздутие грудной клетки, влажный или приступообразный спастический кашель, сообщил он. Как отметил Чхаидзе, после того, как цикл этого вируса закончится, Грузию ждет довольно длительный период, когда в основном будут встречаться простудные заболевания. Основными вирусами будут риновирус, вирус парагриппа и старый коронавирус, отметил врач. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, иване чхаидзе
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Учащенное и шумное дыхание, влажный или приступообразный кашель – это первые признаки, характерные для бронхиолита, распространенного в Грузии, рассказал директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе в медиа центре "Мтавари".
Бронхиолит – это вирусное воспаление мелких бронхов (бронхиол), чаще у детей до 2 лет. Основной риск – нарушение дыхания, особенно у младенцев, что может потребовать госпитализации.
"В клиниках, наряду с вирусом гриппа, вторым является респираторно-синцитиальный вирус. В случае респираторно-синцитиального вируса у нас более высокие ожидания госпитализации в детских клиниках, и, действительно, госпитализации из-за бронхиолита значительно возросли", – сказал Чхаидзе.
Симптомы характерные для бронхиолита: температура до 38 градусов, учащенное и шумное дыхание, одышка с затруднением выдоха, вздутие грудной клетки, влажный или приступообразный спастический кашель, сообщил он.
Как отметил Чхаидзе, после того, как цикл этого вируса закончится, Грузию ждет довольно длительный период, когда в основном будут встречаться простудные заболевания.
"Простуда характеризуется невысокой температурой, чиханием, насморком, болью в горле и редко кашлем. Симптомы простуды выражены слабо и не требуют госпитализации", – сказал Чхаидзе.
Основными вирусами будут риновирус, вирус парагриппа и старый коронавирус, отметил врач.