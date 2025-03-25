https://sputnik-georgia.ru/20250325/bronkhiolit-tsirkuliruet-v-gruzii--ekspert-rasskazal-o-simptomakh-i-gruppakh-riska-292656477.html

Бронхиолит циркулирует в Грузии – эксперт рассказал о симптомах и группах риска

Бронхиолит циркулирует в Грузии – эксперт рассказал о симптомах и группах риска

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Учащенное и шумное дыхание, влажный или приступообразный кашель – это первые признаки, характерные для бронхиолита... 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T19:36+0400

2025-03-25T19:36+0400

2025-03-25T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Учащенное и шумное дыхание, влажный или приступообразный кашель – это первые признаки, характерные для бронхиолита, распространенного в Грузии, рассказал директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе в медиа центре "Мтавари". Бронхиолит – это вирусное воспаление мелких бронхов (бронхиол), чаще у детей до 2 лет. Основной риск – нарушение дыхания, особенно у младенцев, что может потребовать госпитализации.Симптомы характерные для бронхиолита: температура до 38 градусов, учащенное и шумное дыхание, одышка с затруднением выдоха, вздутие грудной клетки, влажный или приступообразный спастический кашель, сообщил он. Как отметил Чхаидзе, после того, как цикл этого вируса закончится, Грузию ждет довольно длительный период, когда в основном будут встречаться простудные заболевания. Основными вирусами будут риновирус, вирус парагриппа и старый коронавирус, отметил врач. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, иване чхаидзе