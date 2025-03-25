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Что обсудили Россия и США в Эр-Рияде
Что обсудили Россия и США в Эр-Рияде
Sputnik Грузия
Президентам России и США в настоящее время докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил Лавров 25.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 мар - Sputnik. Одной из основных тем российско-американских переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, стали вопросы безопасного судоходства в Черном море, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому Первому каналу.По его словам, президентам России и США в настоящее время докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.Глава дипведомства сказал, что российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы – но в более приемлемой для всех форме. По его словам, делегация РФ на встрече с США в Эр-Рияде напомнила о причинах провала черноморской инициативы. Представители Москвы настаивали на том, что в новой ее версии не должно быть двусмысленностей.В США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов и обстрелов гражданских объектов в России, отметил министр.Говоря о сложностях черноморской инициативы, глава МИД РФ особо подчеркнул, что Москва была согласна на все просьбы президента Турции Реджепа Эрдогана по этому вопросу, но Киев передумывал в последний момент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, политика, сша, москва, киев, сергей лавров, мид россии
россия, в мире, политика, сша, москва, киев, сергей лавров, мид россии

Что обсудили Россия и США в Эр-Рияде

18:30 25.03.2025
© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций РФ и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций РФ и США - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2025
© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский
/
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Президентам России и США в настоящее время докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил Лавров
ТБИЛИСИ, 25 мар - Sputnik. Одной из основных тем российско-американских переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, стали вопросы безопасного судоходства в Черном море, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому Первому каналу.
"Обсуждали там, как условились (президент РФ Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп, прежде всего вопросы безопасного судоходства на Черном море ", – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, президентам России и США в настоящее время докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
Глава дипведомства сказал, что российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы – но в более приемлемой для всех форме. По его словам, делегация РФ на встрече с США в Эр-Рияде напомнила о причинах провала черноморской инициативы. Представители Москвы настаивали на том, что в новой ее версии не должно быть двусмысленностей.
Говоря о возможности возобновления черноморской инициативы, Сергей Лавров обратил внимание на то, что Москва не может верить Киеву на слово. Глава российской дипломатии подчеркнул, что России будут нужны четкие гарантии, которые могут быть только результатом приказа из Вашингтона Зеленскому.
В США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов и обстрелов гражданских объектов в России, отметил министр.
Говоря о сложностях черноморской инициативы, глава МИД РФ особо подчеркнул, что Москва была согласна на все просьбы президента Турции Реджепа Эрдогана по этому вопросу, но Киев передумывал в последний момент.
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