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Что обсудили Россия и США в Эр-Рияде

Что обсудили Россия и США в Эр-Рияде

Sputnik Грузия

Президентам России и США в настоящее время докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил Лавров 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар - Sputnik. Одной из основных тем российско-американских переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, стали вопросы безопасного судоходства в Черном море, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому Первому каналу.По его словам, президентам России и США в настоящее время докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.Глава дипведомства сказал, что российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы – но в более приемлемой для всех форме. По его словам, делегация РФ на встрече с США в Эр-Рияде напомнила о причинах провала черноморской инициативы. Представители Москвы настаивали на том, что в новой ее версии не должно быть двусмысленностей.В США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов и обстрелов гражданских объектов в России, отметил министр.Говоря о сложностях черноморской инициативы, глава МИД РФ особо подчеркнул, что Москва была согласна на все просьбы президента Турции Реджепа Эрдогана по этому вопросу, но Киев передумывал в последний момент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, сша, москва, киев, сергей лавров, мид россии