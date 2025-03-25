https://sputnik-georgia.ru/20250325/kto-iz-gruzinskikh-figuristov-vystupit-na-chempionate-mra-v-bostone---raspisanie-292659389.html
Кто из грузинских фигуристов выступит на чемпионате мира в Бостоне – расписание
Кто из грузинских фигуристов выступит на чемпионате мира в Бостоне – расписание
Sputnik Грузия
На предстоящем чемпионате мира будут распределены путевки на зимние Олимпийские игры 2026 года 25.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-25T23:28+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Шестеро фигуристов сборной Грузии выступят на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Бостоне (США) 26-30 марта, сообщили в Международном союзе конькобежцев. Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года с 26 по 30 марта примет Бостон. В нем примут участие 190 спортсменов из 42 стран. Соревнования будут проходить на арене "Ти-Ди Гарден". Сборная Грузии выступит следующим составом: На предстоящем чемпионате мира будут распределены путевки на зимние Олимпийские игры 2026 года. Также рейтинговые очки будут частично определять место в десятке лучших команд, которые примут участие в командном зачете на Олимпиаде. Расписание чемпионата мира: На чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в январе в Таллине, сборная Грузия завоевала две медали – Анастасия Губанова стала второй, а пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава – третьей. На чемпионате мира по фигурному катанию в 2024 года в Монреале грузинские фигуристы показали следующие результаты: Анастасия Метелкина и Лука Берулава – седьмое место, Анастасия Губанова – 13 место, Ника Эгадзе – 13 место, Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 12 место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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спорт, грузия, новости, анастасия губанова, ника эгадзе, бостон, сша
спорт, грузия, новости, анастасия губанова, ника эгадзе, бостон, сша
Кто из грузинских фигуристов выступит на чемпионате мира в Бостоне – расписание
23:28 25.03.2025 (обновлено: 23:43 25.03.2025)
На предстоящем чемпионате мира будут распределены путевки на зимние Олимпийские игры 2026 года
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Шестеро фигуристов сборной Грузии выступят на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Бостоне (США) 26-30 марта, сообщили в Международном союзе конькобежцев.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года с 26 по 30 марта примет Бостон. В нем примут участие 190 спортсменов из 42 стран. Соревнования будут проходить на арене "Ти-Ди Гарден".
Сборная Грузии выступит следующим составом:
Спортивная пара – Анастасия Метелкина, Лука Берулава;
Женщины – Анастасия Губанова;
Спортивные танцы – Диана Дэвис, Глеб Смолкин.
На предстоящем чемпионате мира будут распределены путевки на зимние Олимпийские игры 2026 года. Также рейтинговые очки будут частично определять место в десятке лучших команд, которые примут участие в командном зачете на Олимпиаде.
Расписание чемпионата мира:
26-27 марта, 19:05 – Женщины (короткая программа); 02:45 – Спортивные пары (короткая программа);
27-28 марта, 19:05 – Мужчины (короткая программа); 02:15 – Спортивные пары (произвольная программа);
28-29 марта, 19:20 – Танцы на льду (ритм-танец); 02:00 – Женщины (произвольная программа);
29-30 марта 21:30 – Танцы на льду (произвольная программа); 02:00 – Мужчины, произвольная программа;
30 марта, 22:00 – Церемония закрытия и гала-концерт.
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в январе в Таллине, сборная Грузия завоевала две медали – Анастасия Губанова стала второй, а пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава – третьей.
На чемпионате мира по фигурному катанию в 2024 года в Монреале грузинские фигуристы показали следующие результаты: Анастасия Метелкина и Лука Берулава – седьмое место, Анастасия Губанова – 13 место, Ника Эгадзе – 13 место, Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 12 место.