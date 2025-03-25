https://sputnik-georgia.ru/20250325/lukashenko-v-sedmoy-raz-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-belarusi-292653439.html

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси

Sputnik Грузия

После оглашения текста присяги Лукашенко подписал акт о принесении присяги, который будет передан на хранение в архив президента 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T15:07+0400

2025-03-25T15:07+0400

2025-03-25T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар – Sputnik. Избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в седьмой раз в истории республики официально вступил в должность главы государства.Он принес присягу на белорусском языке. Глава государства поклялся верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию страны, свято и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности.После этого торжественного момента зазвучал гимн Республики Беларусь.Белорусский лидер подписал акт о принесении присяги, после чего ему было вручено удостоверение президента страны.Церемония инаугурации проходит в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. На мероприятие приглашены более 1100 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, в мире, политика, беларусь, александр лукашенко