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Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси
Sputnik Грузия
После оглашения текста присяги Лукашенко подписал акт о принесении присяги, который будет передан на хранение в архив президента 25.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-25T15:07+0400
2025-03-25T15:07+0400
2025-03-25T15:07+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар – Sputnik. Избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в седьмой раз в истории республики официально вступил в должность главы государства.Он принес присягу на белорусском языке. Глава государства поклялся верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию страны, свято и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности.После этого торжественного момента зазвучал гимн Республики Беларусь.Белорусский лидер подписал акт о принесении присяги, после чего ему было вручено удостоверение президента страны.Церемония инаугурации проходит в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. На мероприятие приглашены более 1100 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, политика, беларусь, александр лукашенко
новости, в мире, политика, беларусь, александр лукашенко
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси
После оглашения текста присяги Лукашенко подписал акт о принесении присяги, который будет передан на хранение в архив президента
ТБИЛИСИ, 25 мар – Sputnik. Избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в седьмой раз в истории республики официально вступил в должность главы государства.
Он принес присягу на белорусском языке. Глава государства поклялся верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию страны, свято и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности.
После этого торжественного момента зазвучал гимн Республики Беларусь.
Белорусский лидер подписал акт о принесении присяги, после чего ему было вручено удостоверение президента страны.
Церемония инаугурации проходит в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. На мероприятие приглашены более 1100 человек.