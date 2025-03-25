https://sputnik-georgia.ru/20250325/na-vostoke-gruzii-postroyat-novuyu-ges-292472357.html
На востоке Грузии построят новую ГЭС
На востоке Грузии построят новую ГЭС
Sputnik Грузия
Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 5,1% в 2024 году 25.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-25T10:52+0400
2025-03-25T10:52+0400
2025-03-25T10:52+0400
экономика
грузия
новости
шида картли
гэс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1e/290673262_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_45598e51804cc4c6f67c9ce44f38ab6e.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Строительство новой гидроэлектростанции мощностью 22,4 мегаватта планируется в регионе Шида Картли на реке Мтквари (Кура), говорится в информации Минэкологии. "Каспи ГЭС" – это гидроэлектростанция руслового типа. Согласно проекту, среднегодовая выработка электроэнергии составит 90,2 миллиона киловатт-часов. Инфраструктура гидроэлектростанции включает плотину, агрегатный блок, рыбоход, берегозащитные стены и водоприемные сооружения. Строить новую ГЭС будет компания "Эн-Си 2022". Ее директор – Гоча Муселиани, который также является директором компании "Имер Энерджи Капитал". Данная компания планирует строительство каскада Дзеврских ГЭС на реке Дзирула в Терджольском муниципалитете Имерети. Владельцем как "ЭН-СИ 2022", так и "Имер Энерджи Капитал" является бизнесмен Кока Коколашвили. Согласно информации Минэкономики, энергосистема Грузии испытывает дефицит резервных мощностей, из-за чего осложнена ее независимая работа. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 5,1% в 2024 году по сравнению с 2023 годом и составило 14,4 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1e/290673262_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_358929562d83f31261bf8e51e34d62b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, шида картли, гэс
экономика, грузия, новости, шида картли, гэс
На востоке Грузии построят новую ГЭС
Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 5,1% в 2024 году
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Строительство новой гидроэлектростанции мощностью 22,4 мегаватта планируется в регионе Шида Картли на реке Мтквари (Кура), говорится в информации Минэкологии.
"Каспи ГЭС" – это гидроэлектростанция руслового типа. Согласно проекту, среднегодовая выработка электроэнергии составит 90,2 миллиона киловатт-часов. Инфраструктура гидроэлектростанции включает плотину, агрегатный блок, рыбоход, берегозащитные стены и водоприемные сооружения.
Строить новую ГЭС будет компания "Эн-Си 2022". Ее директор – Гоча Муселиани, который также является директором компании "Имер Энерджи Капитал".
Данная компания планирует строительство каскада Дзеврских ГЭС на реке Дзирула в Терджольском муниципалитете Имерети. Владельцем как "ЭН-СИ 2022", так и "Имер Энерджи Капитал" является бизнесмен Кока Коколашвили.
Согласно информации Минэкономики, энергосистема Грузии испытывает дефицит резервных мощностей, из-за чего осложнена ее независимая работа.
Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 5,1% в 2024 году по сравнению с 2023 годом и составило 14,4 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.