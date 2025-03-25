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На востоке Грузии построят новую ГЭС

На востоке Грузии построят новую ГЭС

Sputnik Грузия

Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 5,1% в 2024 году 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Строительство новой гидроэлектростанции мощностью 22,4 мегаватта планируется в регионе Шида Картли на реке Мтквари (Кура), говорится в информации Минэкологии. "Каспи ГЭС" – это гидроэлектростанция руслового типа. Согласно проекту, среднегодовая выработка электроэнергии составит 90,2 миллиона киловатт-часов. Инфраструктура гидроэлектростанции включает плотину, агрегатный блок, рыбоход, берегозащитные стены и водоприемные сооружения. Строить новую ГЭС будет компания "Эн-Си 2022". Ее директор – Гоча Муселиани, который также является директором компании "Имер Энерджи Капитал". Данная компания планирует строительство каскада Дзеврских ГЭС на реке Дзирула в Терджольском муниципалитете Имерети. Владельцем как "ЭН-СИ 2022", так и "Имер Энерджи Капитал" является бизнесмен Кока Коколашвили. Согласно информации Минэкономики, энергосистема Грузии испытывает дефицит резервных мощностей, из-за чего осложнена ее независимая работа. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 5,1% в 2024 году по сравнению с 2023 годом и составило 14,4 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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