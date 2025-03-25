https://sputnik-georgia.ru/20250325/natsbank-gruzii-pristupaet-k-prodazhe-kollektsionnykh-monet-evro-2024-292648821.html

Нацбанк Грузии приступает к продаже коллекционных монет "Евро-2024"

Нацбанк Грузии приступает к продаже коллекционных монет "Евро-2024"

Sputnik Грузия

Эскизы дизайна монет подготовлены Федерацией футбола Грузии совместно с Национальным банком, а сами монеты изготовлены Литовским монетным двором 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T15:11+0400

2025-03-25T15:11+0400

2025-03-25T15:11+0400

грузия

новости

экономика

спорт

национальный банк грузии

коллекционная монета

футбол

сборная грузии по футболу

грузия на евро-2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0e/290905801_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e3ff0eb9acce07eb118546194ab0646d.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии c 26 марта начинает продажу коллекционных монет, посвященных историческому выходу сборной Грузии по футболу на "Евро 2024". Начало продажи монет совпадает с датой выхода сборной Грузии на чемпионат Европы, после победы над сборной Греции в плей-офф квалификации в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2 26 марта 2024 года в Тбилиси. Эскизы дизайна монет подготовлены Федерацией футбола Грузии совместно с Национальным банком (дизайнер – Бачо Лагвилава), а сами монеты изготовлены Литовским монетным двором. Цена серебряной монеты – 130 лари, а золотой – 2,2 тысячи лари. Серебряные монеты будут доступны для покупки с 10:00 26 марта 2025 года через электронную платформу tkt.ge, только в течение двух дней (26 и 27 марта), а затем – в Кассовом центре Нацбанка и в Музее денег в Кварели. Золотая монета будет доступна для покупки с 10:00 утра 28 марта 2025 года. С 31 марта 2025 года, при наличии достаточного запаса монет, продажа будет продолжена через интернет-магазин Музея денег.Один покупатель сможет приобрести не более одной серебряной и одной золотой монеты. Ограничение распространяется на все официальные каналы продаж в совокупности. Если приобрести монету на платформе www.tkt.ge, к ее продажной цене будет добавлена стоимость доставки: 7 лари – в Тбилиси, 20 лари – в регионах, а также стоимость страховки – 0,4% от цены продажи монеты, и плата за обслуживание сайта – 10 лари за серебряную монету, 82 лари – за золотую. "Для приобретения монет в кассах покупателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – сообщили в Нацбанке. На одной стороне монеты, аверсе, изображены главный символ – лого (на серебряной монете он дан в цвете), и извлеченный из дизайна этого лого образ всадника (за прототип взят белый Георгий), который сражается с драконом – как олицетворение победы над собственной слабостью. На монете нанесена надпись "I am Georgia", которая является слоганом бренда и озвучивает идеологию и бренда, и футболиста, и болельщика. На другой стороне монеты, реверсе, изображен дизайн футболки игроков команды (на серебряной монете он цветной), который был создан совместно с новым брендом команды и своеобразно передает философию бренда. На монете нанесены надписи на грузинском и английском языках, номинал и год выпуска.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, спорт, национальный банк грузии, коллекционная монета, футбол, сборная грузии по футболу, грузия на евро-2024