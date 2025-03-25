https://sputnik-georgia.ru/20250325/prezident-tserkov---osnova-dukhovnoy-stoykosti-gruzii-292651158.html

Президент: Церковь – основа духовной стойкости Грузии

Президент: Церковь – основа духовной стойкости Грузии

Sputnik Грузия

Президент отметил особую роль Католикоса-Патриарха Грузии в признании Грузинской православной церкви 25.03.2025, Sputnik Грузия

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грузия

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Церковь – одна из важнейших опор общественной жизни в Грузии, основа духовной стойкости и национального единства, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили по случаю 107-летия со дня восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.Восстановление автокефалии Грузинской православной церкви – это решающий этап в борьбе за сохранение национальной идентичности и суверенитет грузинского государства, отметил президент. Президент Грузии отметил роль Католикоса-Патриарха Илии Второго в жизни ГПЦ."Официальное признание автокефалии Грузинской Церкви Вселенским Патриархатом в 1990 году было достигнуто благодаря огромным усилиям и авторитету Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии II, за что я ему искренне благодарен", – написал Кавелашвили. С восстановлением автокефалии верующих поздравил и премьер-министр Ираклий Кобахидзе и назвал это событие символом восстановления Грузии. По словам главы правительства, благодаря усилиям выдающихся грузинских общественных деятелей Ильи Чавчавадзе, Димитрия Кипиани, Эквтиме Такаишвили церковь вновь обрела свободу, что стало краеугольным камнем борьбы за независимость Грузии. Он также отметил неоценимую роль Католикоса-Патриарха Илии II. "Примечательно, что наша автокефалия была официально признана на международном уровне только в 1990 году благодаря огромным личным усилиям и авторитету Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии II", – говорится в заявлении премьера. Он подчеркнул, что этим была окончательно восстановлена историческая справедливость, и Грузинская церковь заняла свое законное место среди независимых и равноправных Православных церквей мира. В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви. После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом Всея Грузии является Святейший и Блаженнейший Илия Второй.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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