https://sputnik-georgia.ru/20250325/prokuratura-gruzii-predyavila-obvineniya-vosmi-litsam-v-chlenstve-v-vorovskom-soobschestve-292659229.html

Прокуратура Грузии предъявила обвинения восьми лицам в членстве в "воровском сообществе"

Прокуратура Грузии предъявила обвинения восьми лицам в членстве в "воровском сообществе"

Sputnik Грузия

Сотрудники правоохранительных органов 24 марта в ходе спецоперации задержали семерых обвиняемых, одному обвинение было предъявлено заочно 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T22:56+0400

2025-03-25T22:56+0400

2025-03-25T23:37+0400

новости

грузия

происшествия

кутаиси

генеральная прокуратура грузии

воровское сообщество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_600fae328370d2ee90c8ab9d8abac575.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения восьми лицам в членстве в "воровском сообществе" и поддержке деятельности "воровского сообщества" в связи с событиями вокруг сельскохозяйственного рынка в Западной Грузии, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что в начале 2024 года лицо, поддерживающее деятельность "воровского сообщества", по заданию "воров в законе" из-за границы открыло в селе Зеда Месхети Цхалтубского муниципалитета рынок сельскохозяйственной продукции. Сотрудники правоохранительных органов 24 марта в ходе спецоперации задержали семерых обвиняемых, одному обвинение было предъявлено заочно. Подсудимым предъявлены обвинения по статьям "Членство в воровском сообществе, "Вор в законе" и "Поддержка деятельности воровского сообщества". В качестве наказания им грозит до 15 лет лишения свободы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Воры в законе – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, кутаиси, генеральная прокуратура грузии, воровское сообщество