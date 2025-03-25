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Прокуратура Грузии предъявила обвинения восьми лицам в членстве в "воровском сообществе"
Прокуратура Грузии предъявила обвинения восьми лицам в членстве в "воровском сообществе"
Sputnik Грузия
Сотрудники правоохранительных органов 24 марта в ходе спецоперации задержали семерых обвиняемых, одному обвинение было предъявлено заочно 25.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-25T22:56+0400
2025-03-25T22:56+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения восьми лицам в членстве в "воровском сообществе" и поддержке деятельности "воровского сообщества" в связи с событиями вокруг сельскохозяйственного рынка в Западной Грузии, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что в начале 2024 года лицо, поддерживающее деятельность "воровского сообщества", по заданию "воров в законе" из-за границы открыло в селе Зеда Месхети Цхалтубского муниципалитета рынок сельскохозяйственной продукции. Сотрудники правоохранительных органов 24 марта в ходе спецоперации задержали семерых обвиняемых, одному обвинение было предъявлено заочно. Подсудимым предъявлены обвинения по статьям "Членство в воровском сообществе, "Вор в законе" и "Поддержка деятельности воровского сообщества". В качестве наказания им грозит до 15 лет лишения свободы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Воры в законе – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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новости, грузия, происшествия, кутаиси, генеральная прокуратура грузии, воровское сообщество
новости, грузия, происшествия, кутаиси, генеральная прокуратура грузии, воровское сообщество
Прокуратура Грузии предъявила обвинения восьми лицам в членстве в "воровском сообществе"
22:56 25.03.2025 (обновлено: 23:37 25.03.2025)
Сотрудники правоохранительных органов 24 марта в ходе спецоперации задержали семерых обвиняемых, одному обвинение было предъявлено заочно
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения восьми лицам в членстве в "воровском сообществе" и поддержке деятельности "воровского сообщества" в связи с событиями вокруг сельскохозяйственного рынка в Западной Грузии, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что в начале 2024 года лицо, поддерживающее деятельность "воровского сообщества", по заданию "воров в законе" из-за границы открыло в селе Зеда Месхети Цхалтубского муниципалитета рынок сельскохозяйственной продукции.
Поскольку указанный торговый объект не мог конкурировать с аналогичным рынком в Кутаиси, обвиняемые, используя имя "воров в законе" и свое криминальное влияние, а также различные противоправные действия, принудительно перевели ключевых торговцев с конкурирующего рынка, в результате чего последний фактически прекратил свою работу.
Сотрудники правоохранительных органов 24 марта в ходе спецоперации задержали семерых обвиняемых, одному обвинение было предъявлено заочно.
Подсудимым предъявлены обвинения по статьям "Членство в воровском сообществе, "Вор в законе" и "Поддержка деятельности воровского сообщества". В качестве наказания им грозит до 15 лет лишения свободы.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в "воровской разборке" или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" или членам "воровского мира" за помощью – с 2018-го.
Воры в законе – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе.
В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.