https://sputnik-georgia.ru/20250325/remont-glavnogo-prospekta-tbilisi-perenesli--kaladze-292657581.html

Ремонт главного проспекта Тбилиси перенесли – Каладзе

Ремонт главного проспекта Тбилиси перенесли – Каладзе

Sputnik Грузия

Предполагалось, что сами ремонтные работы займут три месяца и планировали начать их в конце мая 2025 года, заявил мэр 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T21:44+0400

2025-03-25T21:44+0400

2025-03-25T21:44+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Ремонт главного проспекта грузинской столицы – Руставели – перенесли на 2026 год, так как после исследования выявилось, что предстоящие работы гораздо масштабнее запланированных ранее, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире телеканала "Рустави 2". О проекте полного восстановления проспекта Руставели Каладзе заявил еще в 2023 году. Ремонт проспекта должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследования он затянулся. Позже было принято решение начать ремонт с дорожной инфраструктуры в 2025 году. По его словам, предполагалось, что сами ремонтные работы займут три месяца и планировали начать их в конце мая 2025 года. Но после проведенного исследования выяснилось, что придется провести довольно масштабные подземные работы. Ранее мэрия заявила, что капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, обойдется городским властям в 90 миллионов лари: 60 миллионов лари будет потрачено на восстановление зданий, а остальное – на дорогу. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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