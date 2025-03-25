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Ремонт главного проспекта Тбилиси перенесли – Каладзе
Ремонт главного проспекта Тбилиси перенесли – Каладзе
Sputnik Грузия
Предполагалось, что сами ремонтные работы займут три месяца и планировали начать их в конце мая 2025 года, заявил мэр 25.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-25T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Ремонт главного проспекта грузинской столицы – Руставели – перенесли на 2026 год, так как после исследования выявилось, что предстоящие работы гораздо масштабнее запланированных ранее, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире телеканала "Рустави 2". О проекте полного восстановления проспекта Руставели Каладзе заявил еще в 2023 году. Ремонт проспекта должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследования он затянулся. Позже было принято решение начать ремонт с дорожной инфраструктуры в 2025 году. По его словам, предполагалось, что сами ремонтные работы займут три месяца и планировали начать их в конце мая 2025 года. Но после проведенного исследования выяснилось, что придется провести довольно масштабные подземные работы. Ранее мэрия заявила, что капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, обойдется городским властям в 90 миллионов лари: 60 миллионов лари будет потрачено на восстановление зданий, а остальное – на дорогу. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси
Ремонт главного проспекта Тбилиси перенесли – Каладзе
Предполагалось, что сами ремонтные работы займут три месяца и планировали начать их в конце мая 2025 года, заявил мэр
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Ремонт главного проспекта грузинской столицы – Руставели – перенесли на 2026 год, так как после исследования выявилось, что предстоящие работы гораздо масштабнее запланированных ранее, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире телеканала "Рустави 2".
О проекте полного восстановления проспекта Руставели Каладзе заявил еще в 2023 году. Ремонт проспекта должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследования он затянулся. Позже было принято решение начать ремонт с дорожной инфраструктуры в 2025 году.
"На данном этапе нам придется отложить работы до следующего года, так как для обустройства коммуникаций требуется больше времени. Проспект Руставели является центральным проспектом, и его долгосрочное закрытие создаст множество проблем и неудобств в столице. Поэтому работы будут перенесены на следующий год", – заявил Каладзе.
По его словам, предполагалось, что сами ремонтные работы займут три месяца и планировали начать их в конце мая 2025 года. Но после проведенного исследования выяснилось, что придется провести довольно масштабные подземные работы.
"На проспекте Руставели под землей есть коллектор, который в аварийном состоянии. Представьте себе, на центральном проспекте нет ни дренажной системы, ни водопровода, ни канализации. Все перемешано меж собой. Все, что течет, создает проблемы для некоторых зданий. Соответственно, его демонтаж связан со временем и сроками", – отметил он.
Ранее мэрия заявила, что капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, обойдется городским властям в 90 миллионов лари: 60 миллионов лари будет потрачено на восстановление зданий, а остальное – на дорогу.
Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.