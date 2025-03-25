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Украине можно доверять лишь в случае прямого указа из США – глава МИД РФ
Украине можно доверять лишь в случае прямого указа из США – глава МИД РФ
Sputnik Грузия
Сергей Лавров считает, что доверять гарантиям безопасности со стороны Киева можно лишь убедившись в прямом приказе из Вашингтона 25.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-25T16:00+0400
2025-03-25T16:00+0400
2025-03-25T16:09+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости.Как полагает министр, в США понимают, что только Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении киевских терактов и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, вашингтон, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, вашингтон, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
Украине можно доверять лишь в случае прямого указа из США – глава МИД РФ
16:00 25.03.2025 (обновлено: 16:09 25.03.2025)
Сергей Лавров считает, что доверять гарантиям безопасности со стороны Киева можно лишь убедившись в прямом приказе из Вашингтона
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости
.
"Нам нужны будут четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так, а не иначе", – сказал он.
Как полагает министр, в США понимают, что только Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении киевских терактов и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России.