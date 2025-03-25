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Украине можно доверять лишь в случае прямого указа из США – глава МИД РФ
Украине можно доверять лишь в случае прямого указа из США – глава МИД РФ
Sputnik Грузия
Сергей Лавров считает, что доверять гарантиям безопасности со стороны Киева можно лишь убедившись в прямом приказе из Вашингтона 25.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости.Как полагает министр, в США понимают, что только Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении киевских терактов и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, россия, вашингтон, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, вашингтон, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины

Украине можно доверять лишь в случае прямого указа из США – глава МИД РФ

16:00 25.03.2025 (обновлено: 16:09 25.03.2025)
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2025
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Сергей Лавров считает, что доверять гарантиям безопасности со стороны Киева можно лишь убедившись в прямом приказе из Вашингтона
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости.

"Нам нужны будут четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так, а не иначе", – сказал он.

Как полагает министр, в США понимают, что только Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении киевских терактов и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России.
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