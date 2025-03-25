https://sputnik-georgia.ru/20250325/ukraine-mozhno-doveryat-lish-v-sluchae-pryamogo-ukaza-iz-ssha---glava-mid-rf-292654726.html

Украине можно доверять лишь в случае прямого указа из США – глава МИД РФ

Украине можно доверять лишь в случае прямого указа из США – глава МИД РФ

Sputnik Грузия

Сергей Лавров считает, что доверять гарантиям безопасности со стороны Киева можно лишь убедившись в прямом приказе из Вашингтона 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T16:00+0400

2025-03-25T16:00+0400

2025-03-25T16:09+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости.Как полагает министр, в США понимают, что только Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении киевских терактов и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

в мире, россия, вашингтон, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины