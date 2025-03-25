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Ветеранов ВОВ наградили медалями в Секции интересов РФ - видео

Ветеранов ВОВ наградили медалями в Секции интересов РФ - видео

Sputnik Грузия

Семерых грузинских ветеранов ВОВ наградили медалями в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Секции интересов Российской Федерации в Тбилиси. 25.03.2025, Sputnik Грузия

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2025-03-25T18:07+0400

видео

видео-новости из грузии

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вов

секция интересов россии при посольстве швейцарии

секция интересов россии в грузии

9 мая

грузия

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Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия.

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Sputnik Грузия

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