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Без диалога трудно сотрудничать – глава МИД Грузии об отношениях с ЕС
Без диалога трудно сотрудничать – глава МИД Грузии об отношениях с ЕС
Sputnik Грузия
Суверенный выбор Грузии – стать частью Европейского Союза, заявила Бочоришвили 26.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузия принадлежит большой европейской семье, но продолжать сотрудничество без диалога трудно, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции со своей австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится с визитом в Австрии. В Вену она прибыла из Будапешта, где провела встречи на высоком уровне, в том числе со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгрия в очередной раз выразила поддержку вступлению Грузии в ЕС и ее территориальной целостности. По ее словам, суверенный выбор Грузии – стать частью Европейского Союза. "Этот выбор стал основой для подачи правительством Грузии заявки на членство в ЕС в 2022 году. Мы надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет возможность участвовать в открытом диалоге, связанном с процессом вступления, который необходим как для расширения Европейского Союза, так и для вступления Грузии в ЕС", – отметила она. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, австрия, украина, сша, мака бочоришвили, петер сийярто, бидзина иванишвили
Без диалога трудно сотрудничать – глава МИД Грузии об отношениях с ЕС
19:30 26.03.2025 (обновлено: 19:42 26.03.2025)
Суверенный выбор Грузии – стать частью Европейского Союза, заявила Бочоришвили
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузия принадлежит большой европейской семье, но продолжать сотрудничество без диалога трудно, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции со своей австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер.
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится с визитом в Австрии. В Вену она прибыла из Будапешта, где провела встречи на высоком уровне, в том числе со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгрия в очередной раз выразила поддержку вступлению Грузии в ЕС и ее территориальной целостности.
"Без диалога очень трудно продолжать сотрудничество. Я твердо верю, что Грузия принадлежит большой европейской семье и также является частью системы европейской безопасности", – сказала Бочоришвили.
По ее словам, суверенный выбор Грузии – стать частью Европейского Союза.
"Этот выбор стал основой для подачи правительством Грузии заявки на членство в ЕС в 2022 году. Мы надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет возможность участвовать в открытом диалоге, связанном с процессом вступления, который необходим как для расширения Европейского Союза, так и для вступления Грузии в ЕС", – отметила она.
Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России