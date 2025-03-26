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Давление на оппозицию – замглавы Гагаузии о задержании Гуцул
Давление на оппозицию – замглавы Гагаузии о задержании Гуцул
Sputnik Грузия
Виктор Петров считает, что официальный Кишинев пытается зачистить политическое поле перед парламентскими выборами 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Арест главы Гагаузской автономии в Молдавии Евгении Гуцул в Кишиневе рассматривается как попытка давления на оппозицию, и не исключено, что за этим последуют задержания других оппозиционных деятелей, заявил замглавы Гагаузии Виктор Петров, сообщает РИА Новости. Гуцул привезли во вторник из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр, где ей сообщили о задержании на 72 часа. Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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молдова, политика, кишинев, стамбул, турция, в мире
Давление на оппозицию – замглавы Гагаузии о задержании Гуцул
12:06 26.03.2025 (обновлено: 12:48 26.03.2025)
Виктор Петров считает, что официальный Кишинев пытается зачистить политическое поле перед парламентскими выборами
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik.
Арест главы Гагаузской автономии в Молдавии Евгении Гуцул в Кишиневе рассматривается как попытка давления на оппозицию, и не исключено, что за этим последуют задержания других оппозиционных деятелей, заявил замглавы Гагаузии Виктор Петров, сообщает РИА Новости
.
Гуцул привезли во вторник из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр, где ей сообщили о задержании на 72 часа.
"Задержание Евгении Гуцул является давлением на оппозицию, скорее всего за этим последуют аресты и других оппозиционеров, в преддверии парламентских выборов партия "Действие и солидарность" зачищает себе дорогу, таким образом очистив свое политическое поле от оппозиции, они хотят обеспечить себе победу", – заявил Петров.
Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.
Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.
В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.