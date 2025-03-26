https://sputnik-georgia.ru/20250326/davlenie-na-oppozitsiyu---zamglavy-gagauzii-o-zaderzhanii-gutsul-292663140.html

Давление на оппозицию – замглавы Гагаузии о задержании Гуцул

Давление на оппозицию – замглавы Гагаузии о задержании Гуцул

Sputnik Грузия

Виктор Петров считает, что официальный Кишинев пытается зачистить политическое поле перед парламентскими выборами 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T12:06+0400

2025-03-26T12:06+0400

2025-03-26T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Арест главы Гагаузской автономии в Молдавии Евгении Гуцул в Кишиневе рассматривается как попытка давления на оппозицию, и не исключено, что за этим последуют задержания других оппозиционных деятелей, заявил замглавы Гагаузии Виктор Петров, сообщает РИА Новости. Гуцул привезли во вторник из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр, где ей сообщили о задержании на 72 часа. Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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