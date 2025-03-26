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Глава МИД Венгрии летит в Москву за миром и безопасностью

Глава МИД Венгрии летит в Москву за миром и безопасностью

Sputnik Грузия

Петер Сийярто обсудит вопросы мирного урегулирования украинского конфликта и энергетической безопасности своей страны 26.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что направляется в Москву для обсуждения мирного урегулирования конфликта в Украине, обеспечения энергобезопасности Венгрии и укрепления сотрудничества с Россией, сообщает РИА Новости.Он также отметил, что "вчера мирные переговоры России и США достигли новой вехи, поэтому мир стал безопаснее", и напомнил, что Венгрия три года призывала сохранять открытыми каналы связи с РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, политика, венгрия, москва, петер сийярто, россия, украина, обострение ситуации вокруг украины, энергетика, безопасность