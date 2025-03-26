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Граждане Азербайджана, Турции и Румынии задержаны в Грузии за наркопреступления
Граждане Азербайджана, Турции и Румынии задержаны в Грузии за наркопреступления
Sputnik Грузия
Задержанным в случае обвинительного приговора грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T19:59+0400
2025-03-26T19:59+0400
2025-03-26T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Полиция Самегрело - Земо Сванети задержала четверых человек – граждан Азербайджана, Турции и Румынии по обвинению в совершении наркопреступлений, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанным за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере 29, 31, 32 и 39 лет. В случае обвинительного приговора им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Во время личного обыска и осмотра автомобилей задержанных полиция изъяла в качестве вещественных доказательств особо крупное количество кокаина и метадона, расфасованных в 54 упаковки. С 17 по 26 марта МВД Грузии сообщило о задержании 24 человек за преступления, связанные с наркотиками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, румыния, турция, азербайджан, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика
происшествия, новости, грузия, румыния, турция, азербайджан, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика
Граждане Азербайджана, Турции и Румынии задержаны в Грузии за наркопреступления
Задержанным в случае обвинительного приговора грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Полиция Самегрело - Земо Сванети задержала четверых человек – граждан Азербайджана, Турции и Румынии по обвинению в совершении наркопреступлений, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанным за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере 29, 31, 32 и 39 лет. В случае обвинительного приговора им грозит
до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Во время личного обыска и осмотра автомобилей задержанных полиция изъяла в качестве вещественных доказательств особо крупное количество кокаина и метадона, расфасованных в 54 упаковки.
С 17 по 26 марта МВД Грузии сообщило о задержании 24 человек за преступления, связанные с наркотиками.