https://sputnik-georgia.ru/20250326/ministr-inostrannykh-del-avstrii-podcherknula-vazhnost-ekonomicheskikh-otnosheniy-s-gruziey-292676051.html
Министр иностранных дел Австрии подчеркнула важность экономических отношений с Грузией
Министр иностранных дел Австрии подчеркнула важность экономических отношений с Грузией
Sputnik Грузия
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится с визитом в Австрии 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T18:42+0400
2025-03-26T18:42+0400
2025-03-26T18:42+0400
австрия
грузия
новости
политика
вена
тбилиси
мака бочоришвили
петер сийярто
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23308/32/233083233_0:37:402:263_1920x0_80_0_0_08152c133b0e6854a4f9f526aba7b426.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Дальнейшее развитие экономических отношений между Австрией и Грузией будет выгодно для обеих стран, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер после встречи со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится с визитом в Австрии. В Вену она прибыла из Будапешта, где провела встречи на высоком уровне, в том числе, со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгрия в очередной раз выразила поддержку вступлению Грузии в ЕС и ее территориальной целостности. По ее словам, Австрия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. "Главной темой наших обсуждений были оккупированные регионы Грузии", — заявила Майнл-Райзингер. Министр ответила также на вопрос журналиста о статусе Грузии как безопасной страны. По ее словам, ситуация постоянно оценивается совместно с министром внутренних дел и Грузия по-прежнему остается безопасной страной. Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года. Посольство Австрии в Тбилиси открылось в 2016 году. Австрия и Грузия поддерживают тесное партнерство во многих областях, таких как политика, экономика, культура и образование. Грузия является приоритетной страной для австрийского сотрудничества в целях развития с 2011 года. Австрия поддерживает европейскую перспективу Грузии. Помимо официальных и экономических отношений, две страны связывают многочисленные человеческие контакты, а также культурные и общественные проекты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
австрия
вена
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23308/32/233083233_1:0:400:299_1920x0_80_0_0_30b7f63d0145d5070061b1ae3e292d9c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
австрия, грузия, новости, политика, вена, тбилиси, мака бочоришвили, петер сийярто
австрия, грузия, новости, политика, вена, тбилиси, мака бочоришвили, петер сийярто
Министр иностранных дел Австрии подчеркнула важность экономических отношений с Грузией
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится с визитом в Австрии
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Дальнейшее развитие экономических отношений между Австрией и Грузией будет выгодно для обеих стран, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер после встречи со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили.
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится с визитом в Австрии. В Вену она прибыла из Будапешта, где провела встречи на высоком уровне, в том числе, со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгрия в очередной раз выразила поддержку вступлению Грузии в ЕС и ее территориальной целостности.
"Грузия является центральной страной с точки зрения сотрудничества в целях развития. У нас хорошие экономические отношения, и их дальнейшее углубление будет выгодно для обеих сторон", - сказала
журналистам Майнль-Райзингер.
По ее словам, Австрия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.
"Главной темой наших обсуждений были оккупированные регионы Грузии", — заявила Майнл-Райзингер.
Министр ответила также на вопрос журналиста о статусе Грузии как безопасной страны. По ее словам, ситуация постоянно оценивается совместно с министром внутренних дел и Грузия по-прежнему остается безопасной страной.
"Что касается вашего вопроса по теме безопасности в стране, то сегодня это не было темой обсуждения. Мы, конечно, постоянно оцениваем ситуацию вместе с министром внутренних дел", — отметила глава МИД Австрии.
Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года.
Посольство Австрии в Тбилиси открылось в 2016 году. Австрия и Грузия поддерживают тесное партнерство во многих областях, таких как политика, экономика, культура и образование. Грузия является приоритетной страной для австрийского сотрудничества в целях развития с 2011 года.
Австрия поддерживает европейскую перспективу Грузии. Помимо официальных и экономических отношений, две страны связывают многочисленные человеческие контакты, а также культурные и общественные проекты.