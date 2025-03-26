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Министр иностранных дел Австрии подчеркнула важность экономических отношений с Грузией

Министр иностранных дел Австрии подчеркнула важность экономических отношений с Грузией

Sputnik Грузия

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится с визитом в Австрии 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T18:42+0400

2025-03-26T18:42+0400

2025-03-26T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Дальнейшее развитие экономических отношений между Австрией и Грузией будет выгодно для обеих стран, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер после встречи со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится с визитом в Австрии. В Вену она прибыла из Будапешта, где провела встречи на высоком уровне, в том числе, со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгрия в очередной раз выразила поддержку вступлению Грузии в ЕС и ее территориальной целостности. По ее словам, Австрия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. "Главной темой наших обсуждений были оккупированные регионы Грузии", — заявила Майнл-Райзингер. Министр ответила также на вопрос журналиста о статусе Грузии как безопасной страны. По ее словам, ситуация постоянно оценивается совместно с министром внутренних дел и Грузия по-прежнему остается безопасной страной. Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года. Посольство Австрии в Тбилиси открылось в 2016 году. Австрия и Грузия поддерживают тесное партнерство во многих областях, таких как политика, экономика, культура и образование. Грузия является приоритетной страной для австрийского сотрудничества в целях развития с 2011 года. Австрия поддерживает европейскую перспективу Грузии. Помимо официальных и экономических отношений, две страны связывают многочисленные человеческие контакты, а также культурные и общественные проекты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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австрия, грузия, новости, политика, вена, тбилиси, мака бочоришвили, петер сийярто