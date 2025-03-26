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Новый посол РФ в США летит в Вашингтон
Новый посол РФ в США летит в Вашингтон
Sputnik Грузия
Новоназначенный посол Александр Дарчиев прибудет в Вашингтон уже в эту среду 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T11:56+0400
2025-03-26T11:56+0400
2025-03-26T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Новый посол России в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон в среду, сообщает РИА Новости. Каких-либо подробностей к сказанному собеседник агентства не привел. США 28 февраля передали РФ ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Дарчиева послом Российской Федерации в Соединенных Штатах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, вашингтон, сша, россия, мид россии, политика
в мире, вашингтон, сша, россия, мид россии, политика
Новый посол РФ в США летит в Вашингтон
11:56 26.03.2025 (обновлено: 12:44 26.03.2025)
Новоназначенный посол Александр Дарчиев прибудет в Вашингтон уже в эту среду
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik.
Новый посол России в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон в среду, сообщает РИА Новости
.
"Посол (Дарчиев) отправится в Вашингтон, как ожидается, 26 марта", – говорится в сообщении.
Каких-либо подробностей к сказанному собеседник агентства не привел.
США 28 февраля передали РФ ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Дарчиева послом Российской Федерации в Соединенных Штатах.