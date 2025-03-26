https://sputnik-georgia.ru/20250326/novyy-posol-rf-v-ssha-letit-v-vashington-292662947.html

Новый посол РФ в США летит в Вашингтон

Новый посол РФ в США летит в Вашингтон

Sputnik Грузия

Новоназначенный посол Александр Дарчиев прибудет в Вашингтон уже в эту среду 26.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Новый посол России в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон в среду, сообщает РИА Новости. Каких-либо подробностей к сказанному собеседник агентства не привел. США 28 февраля передали РФ ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Дарчиева послом Российской Федерации в Соединенных Штатах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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