https://sputnik-georgia.ru/20250326/politolog-gruzinskoy-mechte-ponadobilos-12-let-chtoby-ponyat-chto-nato---chuzhie-lyudi-292678362.html

Политолог: "Грузинской мечте" понадобилось 12 лет, чтобы понять, что НАТО – "чужие люди"

Политолог: "Грузинской мечте" понадобилось 12 лет, чтобы понять, что НАТО – "чужие люди"

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" годами "молилась" на Евросоюз и НАТО, пока не поняла, что это чужие люди и чужие интересы, считает... 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T20:09+0400

2025-03-26T20:09+0400

2025-03-26T21:33+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

грузия

экспертное мнение

арно хидирбегишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/1a/292678150_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddf2d7d1c3aab3526a7747df9e610eb5.jpg

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийномпресс-центре Sputnik Грузия."А потом, когда им стали угрожать санкциями и перешли к прессингу, они ("Грузинская мечта" – ред.) начали говорить правильные вещи. Им понадобилось 12 лет, чтобы понять, что ЕС и НАТО – это чужие люди и чужие интересы", – заявил Хидирбегишвили.В ноябре этого года власти Грузии приняли решение снять с повестки переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года, что спровоцировало стихийные акции протеста. Пик протестов пришелся на начало декабря 2024 года. Однако на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа протесты в стране сошли на нет в виду того, что новый президент прекратил финансирование иностранных государств через неправительственные организации, которые имели сильнейшее влияние в Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео