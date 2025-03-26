https://sputnik-georgia.ru/20250326/politolog-rasskazal-o-shagakh-kotorye-dolzhny-byt-predprinyaty-dlya-zaversheniya-voyny-292677840.html
Политолог рассказал о шагах, которые должны быть предприняты для завершения войны
Политолог рассказал о шагах, которые должны быть предприняты для завершения войны
Sputnik Грузия
Для того, чтобы военный конфликт на Украине поскорее закончился, переговоры не нужны, считает политолог, журналист и руководитель ГРУЗИНФОРМ Арно... 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T19:53+0400
2025-03-26T19:53+0400
2025-03-26T20:12+0400
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арно хидирбегишвили
пресс-центр sputnik грузия
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Никаких переговоров не нужно, просто Соединенные Штаты должны отойти в сторону и блокировать военную помощь Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и других стран Евросоюза, пригрозив Украине, что в случае неповиновения будут предприняты военные действия", – заявил Хидирбегишвили.По словам эксперта, война не завершится, пока не будет искоренена причина ее начала, а именно – ущемление русскоязычного населения, граждан и церкви. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО и передать определенные территории Российской Федерации.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, арно хидирбегишвили, видео
новости, грузия, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, арно хидирбегишвили, видео
Политолог рассказал о шагах, которые должны быть предприняты для завершения войны
19:53 26.03.2025 (обновлено: 20:12 26.03.2025)
Для того, чтобы военный конфликт на Украине поскорее закончился, переговоры не нужны, считает политолог, журналист и руководитель ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Никаких переговоров не нужно, просто Соединенные Штаты должны отойти в сторону и блокировать военную помощь Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и других стран Евросоюза, пригрозив Украине, что в случае неповиновения будут предприняты военные действия", – заявил Хидирбегишвили.
По словам эксперта, война не завершится, пока не будет искоренена причина ее начала, а именно – ущемление русскоязычного населения, граждан и церкви. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО и передать определенные территории Российской Федерации.