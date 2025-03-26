https://sputnik-georgia.ru/20250326/repressii-za-nesoglasie--byvshiy-gubernator-o-pravlenii-saakashvili-v-gruzii-292667628.html

Репрессии за несогласие – бывший губернатор о правлении Саакашвили в Грузии

Репрессии за несогласие – бывший губернатор о правлении Саакашвили в Грузии

Sputnik Грузия

Бывший губернатор Шида Картли Карели вспомнил свой арест, пытки и репрессии членов его семьи из-за оппозиционной деятельности 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T18:50+0400

2025-03-26T18:50+0400

2025-03-26T18:50+0400

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ираклий окруашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Бывший губернатор региона Шида Картли (2004-2007 годы) Михаил Карели рассказал о репрессиях со стороны экс-президента Михаила Саакашвили на заседании временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, после чего представит свой отчет. По словам экс-губернатора Шида Картли, даже не имея медицинского образования, после общения с Саакашвили можно было понять, что он психически болен. Карели вспомнил эпизод с заявлением об уходе с занимаемой им должности. Разгневанный Саакашвили, узнав об этом, разорвал документ и предупредил, чтобы губернатор больше никогда такого не писал, в противном случае пригрозил последствиями. Карели также рассказал о давлении, которое оказывалось на его семью. По его словам, Саакашвили психически опасный человек.Кто такой Михаил КарелиБывший губернатор Шида-Картли Михаил Карели был задержан 23 сентября 2007 года при попытке покинуть страну. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "Взяточничество". На время следствия Карели был выпущен под залог в 200 тыс. лари. После того, как Карелии не явился в суд, он был объявлен в международный розыск. Власти приговорили его к 16 годам тюрьмы. Карели получил политическое убежище во Франции и вернулся в страну после прихода к власти "Грузинской мечты". Карели был близким другом экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, которого при правлении "Единого Национального Движения" также привлекли к уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий окруашвили, единое национальное движение