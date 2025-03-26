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https://sputnik-georgia.ru/20250326/repressii-za-nesoglasie--byvshiy-gubernator-o-pravlenii-saakashvili-v-gruzii-292667628.html
Репрессии за несогласие – бывший губернатор о правлении Саакашвили в Грузии
Репрессии за несогласие – бывший губернатор о правлении Саакашвили в Грузии
Sputnik Грузия
Бывший губернатор Шида Картли Карели вспомнил свой арест, пытки и репрессии членов его семьи из-за оппозиционной деятельности 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T18:50+0400
2025-03-26T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Бывший губернатор региона Шида Картли (2004-2007 годы) Михаил Карели рассказал о репрессиях со стороны экс-президента Михаила Саакашвили на заседании временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, после чего представит свой отчет. По словам экс-губернатора Шида Картли, даже не имея медицинского образования, после общения с Саакашвили можно было понять, что он психически болен. Карели вспомнил эпизод с заявлением об уходе с занимаемой им должности. Разгневанный Саакашвили, узнав об этом, разорвал документ и предупредил, чтобы губернатор больше никогда такого не писал, в противном случае пригрозил последствиями. Карели также рассказал о давлении, которое оказывалось на его семью. По его словам, Саакашвили психически опасный человек.Кто такой Михаил КарелиБывший губернатор Шида-Картли Михаил Карели был задержан 23 сентября 2007 года при попытке покинуть страну. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "Взяточничество". На время следствия Карели был выпущен под залог в 200 тыс. лари. После того, как Карелии не явился в суд, он был объявлен в международный розыск. Власти приговорили его к 16 годам тюрьмы. Карели получил политическое убежище во Франции и вернулся в страну после прихода к власти "Грузинской мечты". Карели был близким другом экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, которого при правлении "Единого Национального Движения" также привлекли к уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий окруашвили, единое национальное движение
грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий окруашвили, единое национальное движение

Репрессии за несогласие – бывший губернатор о правлении Саакашвили в Грузии

18:50 26.03.2025
Заседание временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности режима Саакашвили
Заседание временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности режима Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.03.2025
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Бывший губернатор Шида Картли Карели вспомнил свой арест, пытки и репрессии членов его семьи из-за оппозиционной деятельности
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Бывший губернатор региона Шида Картли (2004-2007 годы) Михаил Карели рассказал о репрессиях со стороны экс-президента Михаила Саакашвили на заседании временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности бывшей правящей партии "Единое национальное движение".
Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, после чего представит свой отчет.
"Он (Саакашвили, ред.) не мог вынести, что я встал на сторону оппозиции, и немедленно приказал меня арестовать. Сначала они отвезли меня в тюрьму Ортачала, где меня избили, затем посадили меня в комнату, наполненную водой, и держали меня там четыре дня. Он отобрал все имущество, зарегистрированное на моих родителей, всех моих родственников уволили с работы", – рассказал Карели.
По словам экс-губернатора Шида Картли, даже не имея медицинского образования, после общения с Саакашвили можно было понять, что он психически болен.

"Я вам говорил, что видел его в эмоциональном состоянии один раз, и для того, чтобы поставить ему диагноз, человеку не обязательно иметь высшее медицинское образование. Он действительно психически болен в полном смысле этого слова", – рассказал Карели.

Карели вспомнил эпизод с заявлением об уходе с занимаемой им должности. Разгневанный Саакашвили, узнав об этом, разорвал документ и предупредил, чтобы губернатор больше никогда такого не писал, в противном случае пригрозил последствиями.
Карели также рассказал о давлении, которое оказывалось на его семью.

"Он отобрал все имущество, зарегистрированное на моих родителей, забрал у нас. Как он упаковал это юридически – это другой вопрос. Так же, как и моих братьев и сестер, их всех уволили с работы на том основании, что я якобы трудоустроил их и мою мать, хотя в то время я был студентом университета", – вспомнил Карели.

По его словам, Саакашвили психически опасный человек.

Кто такой Михаил Карели

Бывший губернатор Шида-Картли Михаил Карели был задержан 23 сентября 2007 года при попытке покинуть страну. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "Взяточничество". На время следствия Карели был выпущен под залог в 200 тыс. лари.
После того, как Карелии не явился в суд, он был объявлен в международный розыск. Власти приговорили его к 16 годам тюрьмы. Карели получил политическое убежище во Франции и вернулся в страну после прихода к власти "Грузинской мечты".
Карели был близким другом экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, которого при правлении "Единого Национального Движения" также привлекли к уголовной ответственности.
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