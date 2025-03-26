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Сербия откроет посольство в Грузии до конца года

Сербия откроет посольство в Грузии до конца года

Sputnik Грузия

Вопрос открытия посольства Сербии в Тбилиси решен, и страны обсудят детали в ближайшее время 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сербия до конца 2025 года откроет свое посольство в Грузии, заявила зампредседателя Комитета по внешним связям парламента Грузии Мариам Лашхи в ходе визита в Белград.Председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе вместе с делегацией находится с официальным визитом в Сербии. Уже состоялись встречи с вице-спикером сербского парламента и председателем комитета по иностранным делам. Самхарадзе пригласил своих сербских коллег с ответным визитом в Тбилиси. По словам депутата, на среду намечена встреча с министром иностранных дел Сербии, на которой обсудят подробности открытия посольства и другие актуальные вопросы. В ходе визита грузинской делегации было принято решение об осуществлении двусторонних рейсов Тбилиси-Белград с 15 июня 2025 года национальным авиаперевозчиком Сербии Air Serbia. До сих пор прямого регулярного авиасообщения между Грузией и Сербией не было. Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне. Во время визита вице-премьера, министра иностранных дел Грузии в Сербию в 2018 году стороны договорились разместить по одному дипломату в каждой из столиц, для большего динамизма в отношениях. Тогда же было подписано соглашение о безвизовом режиме с целью углубления общественных связей. Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли, консульства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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