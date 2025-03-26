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Службу доставки Wolt уличили в нарушении прав потребителей Грузии

Службу доставки Wolt уличили в нарушении прав потребителей Грузии

Sputnik Грузия

Агентство приняло такое решение на основании полученных и обработанных данных с официального мобильного приложения и веб-сайта Wolt 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T20:20+0400

2025-03-26T20:20+0400

2025-03-26T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Службе курьерской доставки Wolt дали один месяц на восстановление нарушенных прав своих потребителей, которым в результате деятельности компании был причинен ущерб, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты прав потребителей Грузии (GCCA). Агентство приняло такое решение на основании полученных и обработанных данных с официального мобильного приложения и веб-сайта Wolt. По информации Агентства, компания не дала надлежащего объяснения тому, что снижение стоимости доставки до 0 лари не освобождает пользователей Wolt+ (премиум-пакет) от других дополнительных расходов. В частности, при покупке "Премиум-пакета" клиент больше не платит сборы за доставку, хотя сюда не входят другие т. н. SERVICE FEE – освобождение от платы за обслуживание. По данным GCCA, в данном случае продавец предоставляет информацию таким образом, что это привело или может привести к обману потребителя. Агентство считает, что для обеспечения осознанного выбора потребителя и исключения вводящих в заблуждение последствий информация о наличии "платы за обслуживание" в отношении премиального пакета должна быть предоставлена ​​четко и ясно до того, как потребитель начнет совершать экономические действия. Кроме того, в "Правилах и условиях" должна быть разъяснена суть понятия "плата за услуги" и порядок ее расчета. Компания Wolt предлагает сервис для поиска и доставки ресторанной еды, а также других товаров. Wolt базируется в Хельсинки и работает в 23 странах мира. Агентство конкуренции тщательно следит за выполнением закона "О защите прав потребителей", действующего в Грузии с 1 июня 2022 года, и направленного на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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