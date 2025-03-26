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Службу доставки Wolt уличили в нарушении прав потребителей Грузии
Службу доставки Wolt уличили в нарушении прав потребителей Грузии
Sputnik Грузия
Агентство приняло такое решение на основании полученных и обработанных данных с официального мобильного приложения и веб-сайта Wolt 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T20:20+0400
2025-03-26T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Службе курьерской доставки Wolt дали один месяц на восстановление нарушенных прав своих потребителей, которым в результате деятельности компании был причинен ущерб, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты прав потребителей Грузии (GCCA). Агентство приняло такое решение на основании полученных и обработанных данных с официального мобильного приложения и веб-сайта Wolt. По информации Агентства, компания не дала надлежащего объяснения тому, что снижение стоимости доставки до 0 лари не освобождает пользователей Wolt+ (премиум-пакет) от других дополнительных расходов. В частности, при покупке "Премиум-пакета" клиент больше не платит сборы за доставку, хотя сюда не входят другие т. н. SERVICE FEE – освобождение от платы за обслуживание. По данным GCCA, в данном случае продавец предоставляет информацию таким образом, что это привело или может привести к обману потребителя. Агентство считает, что для обеспечения осознанного выбора потребителя и исключения вводящих в заблуждение последствий информация о наличии "платы за обслуживание" в отношении премиального пакета должна быть предоставлена четко и ясно до того, как потребитель начнет совершать экономические действия. Кроме того, в "Правилах и условиях" должна быть разъяснена суть понятия "плата за услуги" и порядок ее расчета. Компания Wolt предлагает сервис для поиска и доставки ресторанной еды, а также других товаров. Wolt базируется в Хельсинки и работает в 23 странах мира. Агентство конкуренции тщательно следит за выполнением закона "О защите прав потребителей", действующего в Грузии с 1 июня 2022 года, и направленного на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, хельсинки, новости, грузия, защита прав потребителей
тбилиси, хельсинки, новости, грузия, защита прав потребителей
Службу доставки Wolt уличили в нарушении прав потребителей Грузии
Агентство приняло такое решение на основании полученных и обработанных данных с официального мобильного приложения и веб-сайта Wolt
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Службе курьерской доставки Wolt дали один месяц на восстановление нарушенных прав своих потребителей, которым в результате деятельности компании был причинен ущерб, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты прав потребителей Грузии (GCCA).
Агентство приняло такое решение на основании полученных и обработанных данных с официального мобильного приложения и веб-сайта Wolt.
"Подтверждено, что торговец, предлагая свой "премиальный пакет", не предоставил потребителям должным образом полную, ясную и достоверную информацию о сути услуги и условиях ее поставки", – говорится в заявлении.
По информации Агентства, компания не дала надлежащего объяснения тому, что снижение стоимости доставки до 0 лари не освобождает пользователей Wolt+ (премиум-пакет) от других дополнительных расходов.
В частности, при покупке "Премиум-пакета" клиент больше не платит сборы за доставку, хотя сюда не входят другие т. н. SERVICE FEE – освобождение от платы за обслуживание.
По данным GCCA, в данном случае продавец предоставляет информацию таким образом, что это привело или может привести к обману потребителя.
Агентство считает, что для обеспечения осознанного выбора потребителя и исключения вводящих в заблуждение последствий информация о наличии "платы за обслуживание" в отношении премиального пакета должна быть предоставлена четко и ясно до того, как потребитель начнет совершать экономические действия.
Кроме того, в "Правилах и условиях" должна быть разъяснена суть понятия "плата за услуги" и порядок ее расчета.
Компания Wolt предлагает сервис для поиска и доставки ресторанной еды, а также других товаров. Wolt базируется в Хельсинки и работает в 23 странах мира.
Агентство конкуренции тщательно следит за выполнением закона "О защите прав потребителей", действующего в Грузии с 1 июня 2022 года, и направленного на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара.