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Тбилиси и Белград свяжет прямой авиарейс
Тбилиси и Белград свяжет прямой авиарейс
Sputnik Грузия
Рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T11:58+0400
2025-03-26T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia начнет выполнять прямой регулярный рейс Тбилиси-Белград с 15 июня 2025 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319. Как заявил гендиректор Объединения Леван Мосешвили, до сих пор прямого регулярного авиасообщения между Грузией и Сербией не было. Air Serbia является первой национальной сербской авиакомпанией, наследницей Aeroput, основанной в 1927 году. В 2024 году пассажиропоток между Грузией и Сербией составил 16 839 пассажиров, что на 66% больше данных за 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, экономика, сербия, авиасообщение в грузии
грузия, новости, экономика, сербия, авиасообщение в грузии
Тбилиси и Белград свяжет прямой авиарейс
Рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia начнет выполнять прямой регулярный рейс Тбилиси-Белград с 15 июня 2025 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319.
Как заявил гендиректор Объединения Леван Мосешвили, до сих пор прямого регулярного авиасообщения между Грузией и Сербией не было.
Air Serbia является первой национальной сербской авиакомпанией, наследницей Aeroput, основанной в 1927 году.
В 2024 году пассажиропоток между Грузией и Сербией составил 16 839 пассажиров, что на 66% больше данных за 2023 год.