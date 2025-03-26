https://sputnik-georgia.ru/20250326/tbilisi-i-belgrad-svyazhet-pryamoy-aviareys-292661113.html

Тбилиси и Белград свяжет прямой авиарейс

Тбилиси и Белград свяжет прямой авиарейс

Sputnik Грузия

Рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia начнет выполнять прямой регулярный рейс Тбилиси-Белград с 15 июня 2025 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319. Как заявил гендиректор Объединения Леван Мосешвили, до сих пор прямого регулярного авиасообщения между Грузией и Сербией не было. Air Serbia является первой национальной сербской авиакомпанией, наследницей Aeroput, основанной в 1927 году. В 2024 году пассажиропоток между Грузией и Сербией составил 16 839 пассажиров, что на 66% больше данных за 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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