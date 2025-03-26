https://sputnik-georgia.ru/20250326/tragediya-v-parke-mtatsminda-v-tbilisi---pogib-odin-chelovek-292662522.html
Трагедия в парке Мтацминда в Тбилиси – погиб один человек
Трагедия в парке Мтацминда в Тбилиси – погиб один человек
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения здания, расположенного недалеко от стоянки автомобилей парка Мтацминда в... 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T11:09+0400
2025-03-26T11:09+0400
2025-03-26T11:16+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/01/252478394_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28d9d80b2858fe3bfd9ded21b208e620.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения здания, расположенного недалеко от стоянки автомобилей парка Мтацминда в Тбилиси, сообщил телеканал "Мтавари архи". Частично обрушившееся здание, которое является частной собственностью, использовалось гостями парка Мтацминда как место для фотосессий. По информации СМИ, погибшему мужчине было 28 лет. По данным МВД, расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до пяти лет. Парк Мтацминда является одной из главных достопримечательностей города. Что касается названия, то Мтацминда переводится с грузинского языка как "Святая гора". Площадь парка примерно 100 гектаров, он является самым высоким парком в Тбилиси и расположен на высоте более 700 метров над уровнем моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/01/252478394_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2548acaf8b4f20d575471366a5a90ac0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Трагедия в парке Мтацминда в Тбилиси – погиб один человек
11:09 26.03.2025 (обновлено: 11:16 26.03.2025)
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения здания, расположенного недалеко от стоянки автомобилей парка Мтацминда в Тбилиси, сообщил телеканал "Мтавари архи".
Частично обрушившееся здание, которое является частной собственностью, использовалось гостями парка Мтацминда как место для фотосессий. По информации СМИ, погибшему мужчине было 28 лет.
По данным МВД, расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до пяти лет.
Парк Мтацминда является одной из главных достопримечательностей города. Что касается названия, то Мтацминда переводится с грузинского языка как "Святая гора". Площадь парка примерно 100 гектаров, он является самым высоким парком в Тбилиси и расположен на высоте более 700 метров над уровнем моря.