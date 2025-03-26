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Трагедия в парке Мтацминда в Тбилиси – погиб один человек

Трагедия в парке Мтацминда в Тбилиси – погиб один человек

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения здания, расположенного недалеко от стоянки автомобилей парка Мтацминда в... 26.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения здания, расположенного недалеко от стоянки автомобилей парка Мтацминда в Тбилиси, сообщил телеканал "Мтавари архи". Частично обрушившееся здание, которое является частной собственностью, использовалось гостями парка Мтацминда как место для фотосессий. По информации СМИ, погибшему мужчине было 28 лет. По данным МВД, расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до пяти лет. Парк Мтацминда является одной из главных достопримечательностей города. Что касается названия, то Мтацминда переводится с грузинского языка как "Святая гора". Площадь парка примерно 100 гектаров, он является самым высоким парком в Тбилиси и расположен на высоте более 700 метров над уровнем моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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