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Центральный проспект Тбилиси подвергнется капитальному ремонту – мэр Каладзе
Центральный проспект Тбилиси подвергнется капитальному ремонту – мэр Каладзе
Sputnik Грузия
Руководство города планирует не только заменить подземные коммуникации, но и восстановить здания и их фасады 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T14:50+0400
2025-03-26T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Ремонт главного проспекта грузинской столицы – Руставели, предусматривает и восстановление находящихся там зданий и их фасадов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. О проекте полного восстановления проспекта Руставели Каладзе заявил еще в 2023 году. Ремонт проспекта должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследования он затянулся. Позже было принято решение начать ремонт с дорожной инфраструктуры в 2025 году, но опять же все перенесли на 2026 год, так как предполагаемые работы оказались масштабнее ранее запланированных, и на их подготовку требуется время. Каладзе пояснил, что решение перенести реализацию проекта на 2026 год было принято после проведенного исследования, которое указало на необходимость более масштабных подземных работ.По его словам, сегодня подземная инфраструктура является одной из вызовов столицы, поскольку она амортизирована и создает проблемы на ряде улиц и проспектов. По заявлению мэра, на проспекте под землей находится один-единственный коллектор, построенный во время Советского Союза, и тот находится в аварийном состоянии. Поэтому, до начала обновления подземных коммуникаций, необходимо демонтировать старый коллектор, что требует определенного времени. Каладзе отметил, что сами ремонтные работы должны были занять три месяца, но, исходя из выявленных трудностей, процесс займет намного больше времени. Ранее мэрия заявила, что капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, обойдется городским властям в 90 миллионов лари: 60 миллионов лари будет потрачено на восстановление зданий, а остальное – на дорогу.Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, шота руставели, парламент грузии
Центральный проспект Тбилиси подвергнется капитальному ремонту – мэр Каладзе
14:50 26.03.2025 (обновлено: 14:51 26.03.2025)
Руководство города планирует не только заменить подземные коммуникации, но и восстановить здания и их фасады
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Ремонт главного проспекта грузинской столицы – Руставели, предусматривает и восстановление находящихся там зданий и их фасадов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
О проекте полного восстановления проспекта Руставели Каладзе заявил еще в 2023 году. Ремонт проспекта должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследования он затянулся. Позже было принято решение начать ремонт с дорожной инфраструктуры в 2025 году, но опять же все перенесли на 2026 год, так как предполагаемые работы оказались масштабнее ранее запланированных, и на их подготовку требуется время.
"В первую очередь будет произведен ремонт подземных коммуникаций и дорожной инфраструктуры, а затем мы планируем отремонтировать и восстановить имеющиеся здания и сооружения на проспекте Руставели, в том числе их фасады, так как многие из них находятся в аварийном состоянии", – заявил Каладзе.
Каладзе пояснил, что решение перенести реализацию проекта на 2026 год было принято после проведенного исследования, которое указало на необходимость более масштабных подземных работ.
По его словам, сегодня подземная инфраструктура является одной из вызовов столицы, поскольку она амортизирована и создает проблемы на ряде улиц и проспектов.
"Когда мы начинаем ремонт какой-либо улицы, мы в первую очередь ремонтируем подземные коммуникации. Такой же план у нас был на проспекте Руставели. Мы провели ряд исследований и выяснили, что на проспекте Руставели нет ни дренажной, ни канализационной систем", – сказал он.
По заявлению мэра, на проспекте под землей находится один-единственный коллектор, построенный во время Советского Союза, и тот находится в аварийном состоянии. Поэтому, до начала обновления подземных коммуникаций, необходимо демонтировать старый коллектор, что требует определенного времени.
Каладзе отметил, что сами ремонтные работы должны были занять три месяца, но, исходя из выявленных трудностей, процесс займет намного больше времени.
Ранее мэрия заявила, что капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, обойдется городским властям в 90 миллионов лари: 60 миллионов лари будет потрачено на восстановление зданий, а остальное – на дорогу.
Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.