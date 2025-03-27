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Автомобиль упал в реку на западе Грузии – трое погибли
Автомобиль упал в реку на западе Грузии – трое погибли
Sputnik Грузия
Автомобиль ехал на большой скорости, сообщили очевидцы ДТП 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T10:58+0400
2025-03-27T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на мосту через реку Цкалцитела при выезде из Кутаиси (регион Имерети), сообщил телеканал "Мтавари архи". По словам очевидцев, автомобиль, ехавший на большой скорости, упал в реку, а находившиеся в нем люди погибли на месте. ДТП произошло поздно ночью. На месте происшествия работали полиция и бригады спасателей. По официальным данным МВД, число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека. Всего за прошлый год произошло 5 866 аварий с тяжкими последствиями. В ДТП пострадали 7 587 человек. При этом наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии – на эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кутаиси, имерети
грузия, происшествия, новости, кутаиси, имерети
Автомобиль упал в реку на западе Грузии – трое погибли
10:58 27.03.2025 (обновлено: 11:00 27.03.2025)
Автомобиль ехал на большой скорости, сообщили очевидцы ДТП
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на мосту через реку Цкалцитела при выезде из Кутаиси (регион Имерети), сообщил телеканал "Мтавари архи".
По словам очевидцев, автомобиль, ехавший на большой скорости, упал в реку, а находившиеся в нем люди погибли на месте.
ДТП произошло поздно ночью. На месте происшествия работали полиция и бригады спасателей.
По официальным данным МВД, число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека.
Всего за прошлый год произошло 5 866 аварий с тяжкими последствиями. В ДТП пострадали 7 587 человек.
При этом наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии – на эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии.