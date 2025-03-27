Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250327/brifing-spetsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-292683807.html
Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T13:39+0400
2025-03-27T15:39+0400
мультимедиа
россия
мария захарова
мид россии
видео
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/1b/292683629_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_b0cf21364704c5d85dc5791005adeab7.jpg
Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/1b/292683629_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_9aee394992a34868b08fb7617ce8d968.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, россия, мария захарова, мид россии, видео, видео
мультимедиа, россия, мария захарова, мид россии, видео, видео

Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой

13:39 27.03.2025 (обновлено: 15:39 27.03.2025)
© video: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики
Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0