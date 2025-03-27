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Бывший защитник "Ливерпуля" будет играть в грузинском футбольном клубе "Дила"
Бывший защитник "Ливерпуля" будет играть в грузинском футбольном клубе "Дила"
Sputnik Грузия
Грузинский футбольный клуб "Дила" подписал контракт с бывшим футболистом английского "Ливерпуля" Тиагу Илори 27.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинский футбольный клуб "Дила" (Гори) подписал контракт с бывшим защитником олимпийской сборной Португалии и английского "Ливерпуля" Тиагу Илори, сообщила пресс-служба горийской команды. В сентябре 2013 года "Ливерпуль" купил Илори за 7 млн евро. Затем португалец стал игроком "Астон Виллы". Тиагу Илори входил в состав сборной Португалии по футболу всех возрастов, а также в олимпийскую сборную страны. Центральный защитник за свою карьеру также выступал за "Бордо", "Гранаду", "Спортинг". В текущем сезоне Национальной футбольной лиги "Дила" занимает шестое место с четырьмя очками. В прошлом сезоне клуб завершил чемпионат на третьем месте. Победителем Национальной лиги стала "Ибериа 1999" (бывший клуб "Сабуртало").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, гори
Бывший защитник "Ливерпуля" будет играть в грузинском футбольном клубе "Дила"
Грузинский футбольный клуб "Дила" подписал контракт с бывшим футболистом английского "Ливерпуля" Тиагу Илори
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинский футбольный клуб "Дила" (Гори) подписал контракт с бывшим защитником олимпийской сборной Португалии и английского "Ливерпуля" Тиагу Илори, сообщила пресс-служба горийской команды.
"Португальский центральный защитник, 32-летний Тиагу Илори является игроком "Дила". Контракт между ним и клубом был подписан до завершения сезона. Тиагу Илори присоединился к клубу в качестве свободного агента", – говорится в заявлении клуба.
В сентябре 2013 года "Ливерпуль" купил Илори за 7 млн евро. Затем португалец стал игроком "Астон Виллы".
Тиагу Илори входил в состав сборной Португалии по футболу всех возрастов, а также в олимпийскую сборную страны.
Центральный защитник за свою карьеру также выступал за "Бордо", "Гранаду", "Спортинг".
В текущем сезоне Национальной футбольной лиги "Дила" занимает шестое место с четырьмя очками.
В прошлом сезоне клуб завершил чемпионат на третьем месте. Победителем Национальной лиги стала "Ибериа 1999" (бывший клуб "Сабуртало").