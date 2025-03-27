https://sputnik-georgia.ru/20250327/gruziya-budet-pomogat-malorazvitym-stranam-i-ostrovnym-gosudarstvam-292685744.html
Грузия будет помогать малоразвитым странам и островным государствам
Грузия будет помогать малоразвитым странам и островным государствам
Sputnik Грузия
Наименее развитые страны – официальный термин, употребляемый в рамках ООН 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T19:37+0400
2025-03-27T19:37+0400
2025-03-27T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Правительство Грузии разрешило министерству иностранных дел выделить 10 тысяч долларов в фонд помощи наименее развитым странам и островным государствам, говорится в распоряжении премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В документе отмечено, что Добровольный фонд создан для обеспечения участия представителей наименее развитых стран (LDCs) и малых островных развивающихся государств (SIDS) в работе Совета ООН по правам человека. Наименее развитые страны – официальный термин, употребляемый в рамках ООН. В этих государствах очень низкий уровень жизни, слабая экономика, люди и ресурсы подвержены воздействию стихий и эпидемий. В настоящее время 44 страны отнесены ООН к категории наименее развитых стран (НРС), что дает им право на преференциальный доступ на рынки, помощь, специальную техническую помощь и наращивание технологического потенциала, а также другие льготы. Малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ) – это группа островных стран, в которых проживает около 65 миллионов человек. Последствия изменения климата, стихийные бедствия и удаленность от мировых рынков делает положение этих государств особенно уязвимым. Статус малых островных развивающихся государств (МОРАГ) присвоен 39 экономикам, и 18 ассоциированным членам региональных комиссий ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, оон, правительство грузии
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, оон, правительство грузии
Грузия будет помогать малоразвитым странам и островным государствам
Наименее развитые страны – официальный термин, употребляемый в рамках ООН
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Правительство Грузии разрешило министерству иностранных дел выделить 10 тысяч долларов в фонд помощи наименее развитым странам и островным государствам, говорится в распоряжении премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
В документе отмечено, что Добровольный фонд создан для обеспечения участия представителей наименее развитых стран (LDCs) и малых островных развивающихся государств (SIDS) в работе Совета ООН по правам человека.
Согласно распоряжению, МИД Грузии разрешено выделить в Фонд из ассигнований, определенных для него Законом Грузии "О государственном бюджете Грузии на 2025 год", сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США в лари.
Наименее развитые страны – официальный термин, употребляемый в рамках ООН. В этих государствах очень низкий уровень жизни, слабая экономика, люди и ресурсы подвержены воздействию стихий и эпидемий.
В настоящее время 44 страны отнесены ООН к категории наименее развитых стран (НРС), что дает им право на преференциальный доступ на рынки, помощь, специальную техническую помощь и наращивание технологического потенциала, а также другие льготы.
Малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ) – это группа островных стран, в которых проживает около 65 миллионов человек. Последствия изменения климата, стихийные бедствия и удаленность от мировых рынков делает положение этих государств особенно уязвимым.
Статус малых островных развивающихся государств (МОРАГ) присвоен 39 экономикам, и 18 ассоциированным членам региональных комиссий ООН.