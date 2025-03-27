Грузия и Узбекистан договорились вместе работать в сфере инноваций
13:50 27.03.2025 (обновлено: 13:55 27.03.2025)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Узбекистан подписали план действия по сотрудничеству в развитии стартап-экосистем
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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На встрече стороны договорились о содействии развитию инновационного и технологического образования и совместных образовательных инициатив
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузия и Узбекистан подписали план действий по сотрудничеству в развитии стартап-экосистем, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Свою подпись на документе вместе с замминистра экономики Ираклием Надареишвили поставил первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахрух Далиев. Подписание состоялось в рамках рабочего визита делегации Минэкономики Грузии в Узбекистан.
Целью визита является углубление сотрудничества между Грузией и Узбекистаном в сферах инноваций, цифрового развития и технологического образования, что будет способствовать устойчивому развитию обеих стран и укреплению инновационных экосистем.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Узбекистан подписали план действия по сотрудничеству в развитии стартап-экосистем
Грузия и Узбекистан подписали план действия по сотрудничеству в развитии стартап-экосистем
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
На встрече, состоявшейся в Миниинноваций Узбекистана, стороны договорились о содействии развитию инновационного и технологического образования, совместных образовательных инициатив и институционального партнерства.
Как заявил на встрече Надареишвили, около 10 лет назад Грузия фактически с нуля начала развивать инновационную экосистему и достигла значительных результатов, в том числе в экспорте IT-услуг, что в корне изменило структуру экспорта страны, и этот показатель фактически вырос с нуля до 900 млн долларов.
По его словам, введение особого статуса международной компании ускорило выход иностранных технологических и IT-компаний на грузинский рынок, в результате чего за последние годы в стране начали свою деятельность около 150 международных компаний, а число занятых в секторе превысило 10 тысяч человек.
"Инновационная экосистема Грузии также динамично развивается в плане поддержки местных стартапов. В частности, правительство не только реализует государственные грантовые программы для этих целей, но и содействует их доступу к частному финансированию и выходу на международные рынки", – заявил Надареишвили на встрече.
Замминистра отметил, что на грузинский рынок был введен акселератор международного масштаба, который вывел местную стартап-экосистему на региональный и международный уровень.
"Также мы создали инкубаторы, технопарки и другую инфраструктуру, необходимую для развития инновационной экосистемы", – отметил замминистра.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Узбекистан подписали план действия по сотрудничеству в развитии стартап-экосистем
Грузия и Узбекистан подписали план действия по сотрудничеству в развитии стартап-экосистем
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Надареишвили упомянул и о запуске технологического центра в бывшем здании парламента в Кутаиси, который объединит технопарк, технологический музей, различные технологические лаборатории, международную IT-школу, международный акселератор и центр обработки данных искусственного интеллекта.
Также в техноцентре в Кутаиси появится Международный центр креативных технологий, рассчитанный на молодежь в возрасте от 12 до 18 лет, который будет включать такие направления, как программирование, анимация, кино, создание компьютерных игр, графический дизайн, 3D-моделирование, робототехника и другие.
На встрече была достигнута договоренность, что Грузия и Узбекистан также будут работать над реализацией совместных проектов в Кутаисском технологическом хабе.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Узбекистан подписали план действия по сотрудничеству в развитии стартап-экосистем
Грузия и Узбекистан подписали план действия по сотрудничеству в развитии стартап-экосистем
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.
Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в январе 2025 года составил 18,5 млн долларов, что на 38% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.