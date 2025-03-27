https://sputnik-georgia.ru/20250327/integratsiya-armenii-v-es-privedet-k-peresmotru---vitse-premer-rf-292681355.html

Интеграция Армении в ЕС приведет к пересмотру отношений - вице-премьер РФ

Интеграция Армении в ЕС приведет к пересмотру отношений - вице-премьер РФ

Sputnik Грузия

Алексей Оверчук считает, что стремление Еревана стать частью ЕС отразится на экономическом сотрудничестве с Москвой 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T12:35+0400

2025-03-27T12:35+0400

2025-03-27T12:36+0400

россия

в мире

армения

европа

еаэс

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/01/290141766_0:62:1189:731_1920x0_80_0_0_b11fcd59d5ff5547989ee86cd1ea2f7c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что если Армения идет в Европу, надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с РФ, а это отразится на жизненном уровне жителей республики, сообщает РИА Новости.Законодательный орган Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, при том, что само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. Он отметил, что с другой стороны, Армения продолжает активно работать в ЕАЭС и вносит свой положительный вклад в евразийскую интеграцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, армения, европа, еаэс, политика