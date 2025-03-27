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Интеграция Армении в ЕС приведет к пересмотру отношений - вице-премьер РФ
Интеграция Армении в ЕС приведет к пересмотру отношений - вице-премьер РФ
Sputnik Грузия
Алексей Оверчук считает, что стремление Еревана стать частью ЕС отразится на экономическом сотрудничестве с Москвой 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что если Армения идет в Европу, надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с РФ, а это отразится на жизненном уровне жителей республики, сообщает РИА Новости.Законодательный орган Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, при том, что само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. Он отметил, что с другой стороны, Армения продолжает активно работать в ЕАЭС и вносит свой положительный вклад в евразийскую интеграцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, армения, европа, еаэс, политика
Интеграция Армении в ЕС приведет к пересмотру отношений - вице-премьер РФ
12:35 27.03.2025 (обновлено: 12:36 27.03.2025)
Алексей Оверчук считает, что стремление Еревана стать частью ЕС отразится на экономическом сотрудничестве с Москвой
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik.
Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что если Армения идет в Европу, надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с РФ, а это отразится на жизненном уровне жителей республики, сообщает РИА Новости
.
Законодательный орган Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, при том, что само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.
"Со своей стороны мы, конечно, внимательно отслеживаем эти процессы. Мы понимаем, что если Армения идет в Европу, то надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с этой страной. К сожалению, это будет отражаться на жизненном уровне людей в Армении, чего, конечно же, нам бы очень не хотелось", - заявил Оверчук.
Он отметил, что с другой стороны, Армения продолжает активно работать в ЕАЭС и вносит свой положительный вклад в евразийскую интеграцию.